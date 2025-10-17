ДПСУ назвала категорії людей, які можуть перебувати у прикордонній смузі без спецдозволу

Реклама

Про це йдеться у статті ДПСУ на сайті «Телеграф».

Підкреслюється, що прикордонна смуга - це ділянка завширшки п’ять км від державного рубежу. На цій території без спецдозволу мають право перебувати громадяни, що прямують до пунктів пропуску або рухаються дорогами загальнодержавного значення чи залізницею. Також дозволено бути на цій території жителям прикордоння, у документах яких зазначено місцеву прописку.

Прикордонники зауважують, що для жителів прикордоння дозвіл надається за їхнім зверненням один раз і діє безстроково. Натомість для установ та організацій, які здійснюють свою діяльність у прикордонній смузі, такий дозвіл треба поновлювати щороку. Дозвіл на перебування у прикордонній смузі видають безкоштовно.

Реклама

"Дозвіл не потрібен військовим, правоохоронцям, міністрам, народним депутатам та ще певним категоріям державних службовців, які здійснюють у прикордонній смузі визначені види діяльності у відповідності до чинного законодавства", - йдеться у статті.

Також у прикордонну смугу можуть в’їжджати водії, які здійснюють чи супроводжують мультимодальні перевезення.

Для решти категорій українців перебування без спецдозволу на відстані менше п’яти кілометрів від кордону заборонене, наголошують прикордонники.

“Дотримання правил прикордонного режиму - це не формальність і не обмеження, а спосіб забезпечення безпеки самих громадян. Тому навіть незначні дії - пересування без документів, фотографування об’єктів чи проведення робіт без погодження - тягнуть за собою адміністративну відповідальність, можуть призвести до скасування дозволу на перебування у прикордонній смузі та затримання особи для з’ясування обставин”, - наголошують у ДПСУ.