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ДПСУ оприлюднила номери телефонів для консультацій щодо перетину кордону з ЄС

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ДПСУ оприлюднила номери телефонів для консультацій щодо перетину кордону з ЄС

За цими контактами можна вирішити питання щодо виїзду з України.

Українці, які планують виїхати до країн ЄС та Молдови, мають можливість отримати телефоном консультацію з окремих питань перетину кордону.

Про це повідомила Держприкордонслужба і оприлюднила номери телефонів для консультацій:

  • Волинський прикордонний загін (кордон з Республікою Польща у межах Волинської області) – тел. (033) 272 09 20.
  • Львівський прикордонний загін (кордон з Республікою Польща у межах Львівської області) – тел. (032) 239 01 23.
  • Чопський прикордонний загін (кордон зі Словацькою Республікою, Угорщиною) – 067 181 42 67.
  • Чернівецький прикордонний загін – (кордон з Румунією, Республікою Молдова у межах Чернівецької області) – (037) 259 19 49.
  • Могилів-Подільський прикордонний загін – (кордон з Республікою Молдова у межах Вінницької області) – (043) 376 01 41.
  • Західне регіональне управління – (032) 275 62 90.

Нагадаємо, минулої доби Україну покинули майже 69 тисяч осіб. Повернулися з-за кордону за минулу добу понад 14 тисяч українців – переважна більшість з яких чоловіки, які готові стати до оборони країни.

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