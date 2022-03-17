ДПСУ оприлюднила номери телефонів для консультацій щодо перетину кордону з ЄС

ДПСУ оприлюднила номери телефонів для консультацій щодо перетину кордону з ЄС

За цими контактами можна вирішити питання щодо виїзду з України.

Українці, які планують виїхати до країн ЄС та Молдови, мають можливість отримати телефоном консультацію з окремих питань перетину кордону.

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Про це повідомила Держприкордонслужба і оприлюднила номери телефонів для консультацій:

Волинський прикордонний загін (кордон з Республікою Польща у межах Волинської області) – тел. (033) 272 09 20.

Львівський прикордонний загін (кордон з Республікою Польща у межах Львівської області) – тел. (032) 239 01 23.

Чопський прикордонний загін (кордон зі Словацькою Республікою, Угорщиною) – 067 181 42 67.

Чернівецький прикордонний загін – (кордон з Румунією, Республікою Молдова у межах Чернівецької області) – (037) 259 19 49.

Могилів-Подільський прикордонний загін – (кордон з Республікою Молдова у межах Вінницької області) – (043) 376 01 41.

Західне регіональне управління – (032) 275 62 90.

Нагадаємо, минулої доби Україну покинули майже 69 тисяч осіб. Повернулися з-за кордону за минулу добу понад 14 тисяч українців – переважна більшість з яких чоловіки, які готові стати до оборони країни.