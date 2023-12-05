ДПСУ повідомила про розблокування одного з українських кордонів: деталі

Блокування тривало від 1 грудня.
Станом на ранок вівторка, 5 грудня, рух для вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", суміжний українському пункту пропуску "Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною, розблокований.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", завершилися", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники наголошують, що оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком.
"У зв’язку з ускладненим рухом на польському кордоні, на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною", - додають у ДПСУ.
Зазначається, що станом на ранок 5 грудня у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажівок.
Нагадаємо, 1 грудня Словаччина приєдналася до блокування руху вантажного автотранспорту перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород".