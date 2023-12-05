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ДПСУ повідомила про розблокування одного з українських кордонів: деталі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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ДПСУ повідомила про розблокування одного з українських кордонів: деталі

Кордон. / Фото: УНІАН

Блокування тривало від 1 грудня.

Станом на ранок вівторка, 5 грудня, рух для вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", суміжний українському пункту пропуску "Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною, розблокований.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", завершилися", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники наголошують, що оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком. 

"У зв’язку з ускладненим рухом на польському кордоні, на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною", - додають у ДПСУ.

Зазначається, що станом на ранок 5 грудня у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажівок.

Нагадаємо, 1 грудня Словаччина приєдналася до блокування руху вантажного автотранспорту перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород". 

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Дата публікації
Перегляди
783
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