ДПСУ заявила про примусове повернення всіх ухилянтів з-за кордону: адвокат пояснив, чи це можливо

За його словами, для примусового повернення має бути ухвала суду.

У Держприкордонслужбі попереджали, що чоловіків-ухилянтів повертатимуть з-за кордону додому.

Адвокат Тарас Никифорчук прокоментував таку заяву і пояснив, чи це можливо.

Юрист нагадав, що військовозобов'язані можуть виїхати за кордон, якщо мають необхідні документи. В інших випадках йдеться про незаконний перетин кордону. Никифорчук наголосив, що за незаконний перетин кордону людині загрожує адмінвідповідальність.

"Якщо людина потрапляє на територію іншої держави - законно чи не законно, - потрібні правові підстави для того, щоб її повернути. Те, що у нас у країні запроваджено воєнний стан, те, що у нас є заборона на виїзд для чоловіків – це не є підставою для того, щоб повернути людину назад на територію України", – каже адвокат.

Підстави для примусового повернення з-за кордону

"Людина повинна вчинити кримінальний злочин на території України, достатньо серйозний. Надалі ця людина повинна переховуватись від слідства, тобто їй має бути оголошена підозра й мають бути на неї матеріали, які б свідчили, що людина переховується від слідства або суду.

Якщо є інформація, що людина втекла за кордон, то відповідно проводиться засідання суду, подається клопотання. І суддя оголошує людину в міжнародний розшук. Робиться ухвала, яка передається у прокуратуру, а потім вона потрапляє в Інтерпол. Але тут йдеться про важкі злочини", – пояснює Никифорчук.

За його словами, законно чи незаконно перетнув українець кордон, рішення ДПСУ або прикордонної служби іншої країни не є підставою для того, щоб відправити людину назад в Україну. Для цього має бути ухвала суду.

На думку адвоката, такі заяви української сторони лише чинять негативний вплив. Адже українці, які втекли за кордон і хотіли б повернутися додому після завершення війни, тепер взагалі залишаться на чужині, боячись відповідальності.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виступає за посилення умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Нагадаємо, що у Польщі затримали 20-річного ухилянта з України. Тепер його депортують назад.

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