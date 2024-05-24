Dragon Capital повідомляє про тиск на бізнес: правоохоронці заперечують

Група компаній Dragon Capital у сфері інвестицій та фінансових послуг заявила про тиску правоохоронних органів на бізнес. Зокрема, з боку Бюро економічної безпеки. У БЕБ наголошують, що такі заяви не відповідають дійсності.

Про це повідомили пресслужба Dragon Capital та Бюро економічної безпеки України.

Заява Dragon Capita

"Упродовж останніх кількох місяців ми зіткнулися з тим, що органи Бюро економічної безпеки України проявляють підвищену увагу до діяльності торгово-розважального центру Victoria Gardens (ТРЦ VG) у Львові - одного з ключових активів Dragon Capital, що був придбаний нами у турецьких бізнесменів у березні 2018 року", - йдеться у заяві.

Зазначається, що детективи Бюро у Києві у відкритому 2017-го кримінальному провадженні (до придбання компанією активу) висунули звинувачення в ухиленні від сплати податку під час операції з продажу ТРЦ VG з ТОВ "ФЕНІКС-КАПІТАЛ" на ТОВ "Європоліс проперті холдінг" (поточний власник ТРЦ VG).

Dragon Capita запевнив, що було подано всі необхідні пояснення та документи. Також допитували працівники компанії. Зокрема, у Львові із залученням детективів БЕБ у Львівській області. Однак у травні 2024-го ТОВ "Європоліс проперті холдінг" отримало вимогу вже від детективів БЕБ у Львівській області в іншій кримінальній справі від 2017 року - "щодо надання таких же самих пояснень і документів по ті й же самій операції".

"Після того як ТОВ "Європоліс проперті холдінг" надало свої пояснення та нагадало про те, що дані обставини вже були предметом розслідування іншого територіального управління БЕБ, ми отримали від львівських детективів чергову вимогу з попередженням про можливе проведення виїмок та обшуків. Dragon Capital вважає, що дублювання роботи детективів БЕБ та втягування компанії в "історичні" кримінальні провадження є формою тиску на бізнес", - заявили у компанії.

Реакція правоохоронців

В Бюро економічної безпеки заявляють, що інформація, яку було оприлюднено в Мережі, не відповідає дійсності, а розцінювання факту відкриття кримінального провадження як тиску на бізнес з боку детективів називають маніпуляцією.

Правоохоронці наголошують, що розслідування з приводу діяльності компанії відбувалось за фактом ухилення від сплати податків. Детективи БЕБ провели низку слідчих дій та 29 лютого 2024 року кримінальне провадження було закрито.

"Що стосується кримінального провадження ТУ БЕБ у Львівській області – зазначене кримінальне провадження у травні цього року, в порядку визначення підслідності, прокуратурою було скеровано до БЕБ від Національної поліції. В межах перевірки викладених у матеріалах кримінального провадження даних детективами було направлено запит про надання інформації на адресу згадуваної компанії. Наразі готуються матеріали про закриття цього кримінального провадження", - заявили у БЕБ.

Нагадаємо, у січні цього року було затримано Ігоря Мазепу - бізнесмена та засновника інвестиційної компанії Concorde Capital. Йому інкримінують незаконне отримання прав на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі на Київщині.

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