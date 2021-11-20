"Драма – це якби Росія напала на Болгарію": Кулеба відповів болгарському президенту щодо "російського Криму"

Міністр заявив, що своїми необачними висловами Румен Радев наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував висловлювання президента Болгарії Румена Радева про те, що "на даний момент Крим належить Росії".

"Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей. Своїми необачними висловами він наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді", - написав Дмитро Кулеба у своєму twitter 20 листопада.

Нагадаємо, раніше резидент Болгарії Румен Радев підтвердив свої слова про "російський Крим".

"Драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму - це порушення міжнародного права. Втім, як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці. На даний момент Крим належить Росії" - сказав болгарський лідер.

Слід зауважити, що днями Румен Радев назвав анексований Крим начебто "російською територією", а також заявив про, мовляв, "неефективність санкцій ЄС" проти Росії. За його словами, щодо Росії є багато спекуляцій, і тому, на його думку, найголовніше – шукати діалог з Москвою. Після заяв болгарського лідера МЗС України вимагає від Радева спростування заяви про "російський Крим".

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