Поліцейські помітили дивне світло у снігу і врятували замерзаючого підлітка

У польському містечку Устрики-Долішні біля кордону з Україною поліцейські врятували 15-річного хлопця, який впав на вулиці при температурі -7 градусів Цельсія у кучугури та застряг у снігу, не маючи змоги підвестися.

Про це пишуть польські ЗМІ.

Світло у величезному заметі привернуло увагу патрульних поліцейських. Це був екран мобільного телефону. Поліцейські зупинили патрульну машину та вийшли. Вони знайшли 15-річного підлітка у глибокому снігу, приблизно за 2-3 метри від головної дороги.

Хлопчина був переохолоджений, мав судоми та не міг самостійно рухатися. Спілкування з ним було утруднене — він говорив незв’язні, незрозумілі слова.

Поліція негайно повідомила бригаду швидкої медичної допомоги, і до прибуття швидкої допомоги вони перемістили підлітка до поліцейської машини та накрили його термоплівкою.

Під час надання допомоги поліцейські почули запах алкоголю з рота хлопчика. Аналіз крові показав майже 2 проміле алкоголю в його крові. Правоохоронці встановилм, що 15-річний юнак був мешканцем Бещадського повіту. Хлопця доставили до лікарні. Про інцидент було повідомлено його батьків та сімейний суд.

Зауважимо, що містечко Устрики-Долішні лежить на прадавніх етнічних українських землях Бойківщини. До 1951 року перебувало у складі УРСР. У тодішній Дрогобицькій області навіть був Устрико-Дольнівський район. Проте у 1951 році Устрики-Долішні разом з навколишніми селами були передані Польші, а етнічне українське населення депортоване вглиб УРСР.

Нагадаємо, що наприкінці січня у Європі прогнозують масштабне похолодання через так званий «сибірський вибух».