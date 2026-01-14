- Дата публікації
Драма на Бойківщині: поліція побачила дивне світло у кучугурі — там замерзав підліток
Випадковий промінь екрана зберіг життя 15-річному юнаку, що п’яний замерзав у заметі.
У польському містечку Устрики-Долішні біля кордону з Україною поліцейські врятували 15-річного хлопця, який впав на вулиці при температурі -7 градусів Цельсія у кучугури та застряг у снігу, не маючи змоги підвестися.
Про це пишуть польські ЗМІ.
Світло у величезному заметі привернуло увагу патрульних поліцейських. Це був екран мобільного телефону. Поліцейські зупинили патрульну машину та вийшли. Вони знайшли 15-річного підлітка у глибокому снігу, приблизно за 2-3 метри від головної дороги.
Хлопчина був переохолоджений, мав судоми та не міг самостійно рухатися. Спілкування з ним було утруднене — він говорив незв’язні, незрозумілі слова.
Поліція негайно повідомила бригаду швидкої медичної допомоги, і до прибуття швидкої допомоги вони перемістили підлітка до поліцейської машини та накрили його термоплівкою.
Під час надання допомоги поліцейські почули запах алкоголю з рота хлопчика. Аналіз крові показав майже 2 проміле алкоголю в його крові. Правоохоронці встановилм, що 15-річний юнак був мешканцем Бещадського повіту. Хлопця доставили до лікарні. Про інцидент було повідомлено його батьків та сімейний суд.
Зауважимо, що містечко Устрики-Долішні лежить на прадавніх етнічних українських землях Бойківщини. До 1951 року перебувало у складі УРСР. У тодішній Дрогобицькій області навіть був Устрико-Дольнівський район. Проте у 1951 році Устрики-Долішні разом з навколишніми селами були передані Польші, а етнічне українське населення депортоване вглиб УРСР.
Нагадаємо, що наприкінці січня у Європі прогнозують масштабне похолодання через так званий «сибірський вибух».