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"Драпали і кричали "работает спецура": вантажники АТБ добряче "накидали" офіцерам ЗС РФ (відео)

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"Драпали і кричали "работает спецура": вантажники АТБ добряче "накидали" офіцерам ЗС РФ (відео)

Українські захисники продовжують нищити російських окупантів.

Звичайні вантажники, ITтівці та менеджери з продажу дали перцю окупантам на одному з напрямків. В результаті викликали шок у загарбників, добряче їх перемолотивши.

Про це розповів один із учасників ранкової "вилазки".

"Ми дуже добре відпрацювали, як для ТРО. У них величезні втрати, а в нас всього три 300-тих у цій ранковій вилазці.  Ми там такого шороху наробили. Офіцерський склад влупили і знищили. Вони просто драпали і кричали: "Спецура работает, спецура!" Ми - колишні вантажники АТБ, багато хто й в армії не служив, серед нас ще ITтівці, адвокати та менеджери з продажу - "спецура работает", - з гумором розповідає колишній вантажник "АТБ", а нині боєць ТРО. 

Нагадаємо, у Держдумі хочуть першими відправити на фронт громадян України, які переїхали до РФ після 2014 року.

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