Драпатого вдруге кинули "гасити" Харківщину: що відомо про нову посаду генерала

Михайло Драпатий

У складі Сил оборони України створене Угруповання обʼєднаних сил. Майже у повному складі ним управлятиме Командування обʼєднаних сил під керівництвом генерал-майора Михайла Драпатого.

Про це передає пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.

Зона відповідальності Командування охоплює Харківську область та безпосередньо прилеглі території, а також підрозділи й корпуси, якими раніше опікувалося Угруповання військ «Північ», що входило до складу ОСУВ «Дніпро».

Цей складний і напружений сектор Драпатому довірили вдруге: торік генерал уже очолював оперативно-тактичне угруповання «Харків» під час російського наступу на Харківську область та загрози місту Вовчанськ.

Корпуси, зосереджені на даному напрямку, безпосередньо підпорядковуватимуться новоствореному Угрупованню об’єднаних сил.

Нагадаємо, раніше генерал Михайло Драпатий керував Сухопутними військами пів року. Драпатий 1 червня заявив, що подав рапорт про відставку. Причиною відставки він назвав російський удар по навчальному центру ЗСУ, внаслідок якого загинуло 12 людей і 60 дістали поранення.

Після цього президент призначив Драпатого командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.

Інші деталі про Михайла Драпатого, який прославився тим, що 2014 року на БТР проривав барикади Маріуполя, читайте у статті.