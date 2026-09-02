Драпатий анонсував зміни у ЗСУ: що буде із ротаціями, термінами служби та звільненням

Головком ЗСУ Михайло Драпатий / © Володимир Зеленський

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Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-майор Михайло Драпатий оприлюднив документ «Принципи лідерства головнокомандувача Збройних Сил України та розвитку війська в умовах війни», який включає нові принципи та пріоритети у ЗСУ.

Про це повідомляють на сайті ЗСУ.

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Окрім того, цей документ визначає чотирнадцять вимог до командирів усіх рівнів і вісім очікувань від штабів.

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Вісім головних пріоритетів у ЗСУ

У командуванні наголосили, що порядок реалізації, конкретні завдання та показники виконання будуть визначені окремими документами.

1. Людина — головна бойова спроможність

У центрі нових принципів ЗСУ — військовий, а не техніка. Командири мають забезпечувати належну підготовку бійців, мінімізувати невиправдані ризики, піклуватися про поранених і родини загиблих. Рішучість на полі бою не повинна перетворюватися на безрозсудність, а кожна невиправдана втрата послаблює військо.

2. Захист населення — головний пріоритет

ЗСУ мають стабілізувати фронт, зберігати та нарощувати свої спроможності й позбавляти противника можливості реалізувати його цілі. Усе це має бути спрямоване на посилення захисту цивільних, міст, сіл та критичної інфраструктури України.

3. Військова служба має бути прогнозованою

Система проходження служби повинна враховувати потреби як війська, так і самих військовослужбовців. Йдеться про зрозумілі правила залучення, підготовки, ротації, кар’єрного розвитку та звільнення зі служби. Кадрові рішення мають ґрунтуватися на потребах армії, професійності та результатах роботи.

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4. Чесність і професійна дискусія — основа рішень

Командири та штаби мають давати об’єктивну оцінку ситуації й не приховувати проблем. Помилки потрібно визнавати, аналізувати та виправляти, перетворюючи їх на досвід. У ЗСУ також не повинно бути місця корупції, зловживанню владою, дискримінації, домаганням і несправедливості.

5. Штаби мають працювати на військо

Усі штабні процеси повинні мати практичну мету — підвищувати здатність війська виконувати бойові завдання. Дублювання, зайву звітність і непотрібні процеси необхідно скорочувати, щоб рішення ухвалювалися швидше, а штаби були максимально корисними для підрозділів.

6. Українська армія має швидше за ворога впроваджувати нові технології

ЗСУ повинні постійно адаптуватися до змін на полі бою та оперативно впроваджувати інновації. Водночас ініціатива має йти не лише від командування — хороші ідеї повинні розглядатися незалежно від звання чи посади військовослужбовця. Головна мета технологічних змін — виконувати бойові завдання ефективніше та з меншим ризиком для військових.

7. Перемога потребує єдності

Жоден окремий вид чи рід військ, бригада або підрозділ не здатні самостійно забезпечити перемогу. Тому ЗСУ мають посилювати взаємодію, координацію та спільне планування, а командири — отримувати достатні повноваження для оперативного ухвалення рішень.

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8. Турбота про військових має тривати й після служби

Підтримка захисників не повинна завершуватися після звільнення з армії. Військовослужбовці мають отримувати належну допомогу, реабілітацію, визнання та можливості після служби. Цю роботу ЗСУ планують здійснювати спільно з Міноборони, Міністерством у справах ветеранів, органами влади, місцевим самоврядуванням і волонтерами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 2 вересня призначив нового командувача Сухопутних військ. Ним став Святослав Заїць.

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