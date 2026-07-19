Драпатий, Горбатюк, Апостол: навіщо Зеленський зібрав командувачів ЗСУ

Зеленський зібрав українських командувачів / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський продовжує проводити консультації з українськими командирами.

Сьогодні, 19 липня, у четвертий день протестів українців на вулицях, Зеленський поспілкувався з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком та командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Зеленський провів зустріч з українськими генералами

Зеленський провів зустріч, зокрема, з Михайлом Драпатим. Він доповів президентові про поточну ситуацію на ключових напрямках фронту в Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

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«Ціную об’єктивну оцінку ситуації, детальний розбір ключових потреб корпусів і бригад на напрямках, пропозиції щодо проблемних питань і заповнення дефіцитів у постачанні. Не маємо втрачати жодного дня для захисту незалежності України, наших позицій і людей. Дякую за службу!», — пише Зеленський.

Окрему увагу сторони приділили реалізації міжнародних домовленостей та забезпеченню сил оборони. Пріоритетами наразі визначено зміцнення протиповітряної оборони та стовідсоткове виконання контрактів на виробництво безпілотників усіх типів.

Також на зустрічі з президентом військові обговорили Олександрівський напрямок та активні дії Десантно-штурмових військ.

У ЗСУ розгорається новий скандал

Нагадаємо, командир батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов отримав догану від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, не розкривши причин цього рішення.

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Подія розгортається на тлі суспільного резонансу: раніше ексбоєць підрозділу Дмитро Козятинський закликав українців до протестів після відставки міністра оборони Михайла Федорова, а керівниця медслужби «Ульф» Аліна Михайлова заявляла про тиск на військових через підтримку цих мітингів.

Паралельно спалахнув медійний скандал — за даними волонтера Сергія Стерненка та джерел «Української правди», комбригам наказали записати відеозвернення на підтримку Сирського до вечора 18 липня. Генштаб та Міноборони ситуацію наразі не коментували.

Водночас у Києві четвертий день поспіль тривають мітинги проти звільнення Михайла Федорова, до яких активно долучаються ВПО та місцеві мешканці. За інформацією Financial Times, президент Володимир Зеленський уже проводить закриті зустрічі з кандидатами на посаду головкома через можливі кадрові перестановки в керівництві ЗСУ.

Сам Федоров, коментуючи чутки, підтвердив наявність напруги із Сирським, зазначивши, що команда Міністерства оборони зіткнулася з фактичним блокуванням своїх ініціатив.

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