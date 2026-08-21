Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий / © Володимир Зеленський

Реклама

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий таки готує кадрові зміни у військовому командуванні. Так, новим командувачем Сухопутних військ може стати бригадний генерал Святослав Заїць.

Про це повідомила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Реклама

«Здається, зміна Командувача Сухопутних військ таки станеться. Генерал-майора Геннадія Шаповалова може замінити бригадний генерал Святослав Заїць, який керує поки 20 корпусом», — йдеться в заяві журналістки.

Реклама

За її даними, Заїць уже зустрічався з президентом Володимиром Зеленським і обговорював можливе призначення.

Заїць відомий, зокрема, тим, що свого часу очолював 79-ту окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду. Під його командуванням десантники утримували один із найскладніших напрямків — Мар’їнку.

За словами Кирієнко, один із батальйонів бригади тримав оборону міста ледь не довше, ніж різні підрозділи обороняли Бахмут. Навіть після того, як від Мар’їнки залишилися фактично самі руїни, українські військові продовжували знаходити можливості для ураження російських сил.

«Тодішні підлеглі, командири батальйонів дуже поважали Заїця і рівнялись на нього. Оцінювали його, як справедливого командира, який здатен підтримати у будь-який час», — зазначила кореспондентка.

Реклама

Вона також повідомила, що на посаду командувача Сухопутних військ розглядали ще кілька кандидатур. Серед них — командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький та командувач ОК «Схід» Віктор Ніколюк.

«Насправді Заїць — дуже хороша кандидатура і дуже хороше призначення головкома Драпатого. А він, подейкують, має неабияку прихильність до ДШВ. І зрозуміло чому: війська, які завжди працюють», — написала Кирієнко.

Водночас, як наголосила вона, перед Заїцем на цій посаді стоятиме складне завдання — проведення змін у сфері мобілізації. Президент уже заявляв про необхідність перегляду підходів до цього процесу, і відповідних змін очікує українське суспільство.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Драпатий планує замінити командира 11-го армійського корпусу Олексія Майстренка на Еміля Ішкулова, який раніше командував 80-ю бригадою та служив у 7-му корпусі ДШВ. Це рішення пов’язане з необхідністю посилення оборони на напрямку Краматорська та Слов’янська на тлі зростальних загроз.

Реклама

Зауважимо, 17 липня Зеленський провів нараду щодо ситуації на фронті, ППО та далекобійних ударів, доручивши Драпатому підготувати кадрові рішення та організаційні кроки для посилення оборони на Покровському, Слов’янському напрямках і в районі Костянтинівки.

Новини партнерів

Новини партнерів