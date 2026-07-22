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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
3 хв

"Драпатий — не пухнастий зайчик": військовий порівняв Сирського і нового головкома

Призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ активно обговорюють військові. Сергій Марченко розповів, чим новий очільник армії, на його думку, відрізняється від Олександра Сирського.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Військові про Михайла Драпатого

Військові про Михайла Драпатого / © Вікіпедія

Звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ та призначення Михайла Драпатого викликали активне обговорення серед українських військових. Своєю думкою щодо кадрових ротацій у вищому військовому керівництві поділився військовослужбовець Сергій Марченко.

За його словами, Драпатий — не «пухнастий зайчик». Більше про це Марченко пише у Facebook.

Що пишуть військові про Михайла Драпатого

За оцінкою Марченка, відставка Сирського стала логічним завершенням його роботи на чолі армії.

«Не буду політкоректним, а скажу так, як є: призначення Сирського було непопулярним, його командування Збройними Силами було непопулярним, а його звільнення було скандальним і ганебним, включно з репресіями роти військовослужбовців за вказівками зверху. Тому я радий, що Сирський йде, і тужити за ним не буду. Занадто багато людських життів покладено за його стиль командування».

Коментуючи призначення нового головнокомандувача Михайла Драпатого, Марченко відзначив його принципову відмінність від попередника у підході до відповідальності. За його словами, Драпатий — це суворий командир, який вимогливий насамперед до самого себе та не тримається за посади.

«Драпатий теж не пухнастий зайчик. Це суворий командир, який знає, як добиватися результатів від особового складу», — каже Марченко.

Військовий нагадав, як Михайло Драпатий залишив свою посаду після прильоту ракети на шикування:

«Може, не всі пам’ятають, але він пішов у відставку з Сухопутки після того, як його підлеглий влаштував шикування, на яке прилетіла ракета. Тоді він не став перекладати відповідальність на підлеглих, які накосячили, а взяв провину на себе. Це дуже по-офіцерськи, і це особисто мені прямо дуже сильно імпонує», — згадує Марченко.

Також Сергій Марченко підкреслив ключову роль суспільства у відновленні справедливості та кадрових змінах.

«Я вірю, що ці зміни підуть армії дуже на користь. Сьогодні свиноморді будуть нити у своїх телеграм-каналах, що у нас молодий і талановитий Головком, а їм таке не світить. А я нагадаю, що ці зміни відбулися виключно завдяки українському народу, який вийшов на протести і змусив Зеленського змінити своє рішення і змінити Сирського, який зжер Федорова. Пишаюся, що я українець! Честь картонковому Майдану і світлим людям, які наблизили нашу перемогу».

Військові про Драпатого

Нагадаємо, новий головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий очолив військо у складний період — через важку ситуацію на фронті та високу соціальну напругу.

За словами старшого лейтенанта ЗСУ на псевдо «Алекс», суспільство оцінюватиме дії нового головнокомандувача максимально суворо та постійно порівнюватиме його з попередником. Через це Драпатому доведеться зважати не лише на військові, а й на суспільно-політичні аспекти роботи, адже повністю ігнорувати соціальну частину не вдасться.

Військовий зазначив, що генерал-майору буде непросто, оскільки часу на адаптацію та права на помилку в нього практично немає. Успіх Драпатого на посаді значною мірою залежатиме від людей, яких він залучить до своєї команди, тому найбільші сподівання покладаються саме на її склад і правильний вектор роботи.

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Кількість переглядів
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