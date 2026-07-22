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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
517
Час на прочитання
1 хв

Драпатий — новий головком замість Сирського, в РФ пекельні «вулкани» над складами Wildberries: головні новини ночі 22липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Пожежа у Краснодарі

Пожежа у Краснодарі / © Exilenova+

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 липня 2026 року:

  • У Краснодарі палає один із найбільших складів Wildberries після атаки дронів (відео) Читати далі –>

  • «Йому не позаздриш»: військовий зробив тривожний прогноз для нового головнокомандувача ЗСУ Читати далі –>

  • Український F-16 вперше збив російський винищувач — генерал США Читати далі –>

  • Росія готує масштабну кампанію з дискредитації Драпатого — військовий Читати далі –>

  • Вночі ворог атакував Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
517
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