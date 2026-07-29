Драпатий провів першу розмову з командувачем ЗС США в Європі та зробив важливу заяву

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Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий повідомив про першу телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Збройних сил НАТО в Європі та командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.

Про це Драпатий написав на своїй сторінці у Facebook.

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Під час переговорів Драпатий представив своє бачення української перемоги та визначив ключові спроможності, які необхідні для її досягнення.

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За його словами, на потточноу етапі війни Україна має посилювати бойові можливості у різних сферах, не допускати проникнення російських військ у смуги оборони та розширювати застосування далекобійного і середнього вогневого ураження.

Окремо командувач наголосив на важливості подальшого розвитку армійських корпусів і збільшення їхньої автономності.

«Працюємо над тим, щоб підвищити рівень летальності ворожих втрат та знизити економічні спроможності москви. Застосовуємо для цього асиметричні підходи та українські технології», — заявив Михайло Драпатий.

Раніше Євгеній Хмара провів зустріч із новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, під час якої обговорили розвиток Сил оборони та потреби армії. Хмара заявив, що війна з Росією переходить у нову фазу, де важливу роль відіграватимуть технології та далекобійні засоби. Україна продовжить посилювати ударний і технологічний тиск на противника. Серед пріоритетів — розвиток сучасного озброєння, роботизованих систем і рішень для ефективнішого ураження ворога.

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