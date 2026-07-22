Є завдання від Зеленського: Драпатий став до роботи і зробив заяву про нового начальника Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий / © Володимир Зеленський

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Новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий офіційно став до виконання обов’язків та прокоментував призначення на посаду начальника Генерального штабу генерал-майора Ігоря Скибюка. Президент Володимир Зеленський поставив перед новим керівництвом завдання посилити наступальні операції та розвивати військові технології.

Про це Драпатий написав у Мережі.

«Приступив до виконання обов’язків Головнокомандувача Збройних Сил України. Начальником Генерального штабу в моїй команді буде генерал-майор Ігор Скибюк, колишній командувач ДШВ. Дякую Президенту України за підтримку цього рішення», — йдеться у заяві нового головкома ЗСУ.

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Драпатий про Скибюка

Драпатий зазначив, що познайомився зі Скибюком 2022 року на півдні України, коли вони з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини. Відтоді, за словами головкома, він знає Скибюка як командира, якому можна довіряти у складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи.

Драпатий також зазначив, що під час командування Скибюка у Десантно-штурмових військах виросли сильні командири, серед яких Олег Апостол, Дмитро Волошин, Євген Ласійчук, Святослав Заєць, Еміль Ішкулов, Андрій Ткачук та багато інших.

«Попереду складна робота, тому працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністью за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти», — заявив головком ЗСУ.

Завдання від Зеленського для Драпатого і Скибюка

Він додав, що президент поставив перед командуванням чіткі завдання: продовжити й посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому, а також нарощувати спроможності ЗСУ.

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Нагадаємо, напередодні після свого призначення Драпатий подякував президенту за довіру, міністру оборони — за підтримку, а ексголовкому ЗСУ Олександру Сирському — за зміцнення українського війська. У своїй першій заяві після призначення генерал-майор наголосив, що служіння Україні під час війни є честю та абсолютною відповідальністю, і пообіцяв працювати зосереджено та з повагою до захисників.

22 липня Зеленський повідомив, що новим очільником Генштабу ЗСУ буде Скибюк. Президент наголосив на важливості злагодженої роботи армії та спільно з головкомом визначив подальшу службу Сирського і ексначальника Генштабу Андрія Гнатова.

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