Драпатий скасував понад 30 наказів Генштабу: що змінилося в ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

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Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий скасував дію понад трьох десятків застарілих наказів Генерального штабу, які змушували командирів виконувати формальні процедури та заповнювати звітність, що втратила практичний сенс у сучасній війні.

Про це повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у Facebook.

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За його словами, йдеться про масштабне очищення нормативної бази Збройних сил від документів, які роками фактично існували лише на папері, вимагаючи від військових формальних звітів, заповнення «галочок» і таблиць.

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«Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий нещодавно позбавив військо від купи старого бюрократичного мотлоху, зупинивши дію понад трьох десятків застарілих наказів Генерального штабу», — написав Саранцев.

Зокрема, скасовано старі програми підготовки, застарілі курси стрільб і концепції фізичної підготовки, які були розроблені ще багато років тому. Також припинено дію десятків проміжних документів про внесення змін до нормативних актів, які, за словами речника, лише захаращували нормативно-правову базу ЗСУ.

Окремим результатом стало усунення низки юридичних колізій між реальними підходами до підготовки військовослужбовців, сформованими під час повномасштабної війни, та вимогами, що залишилися ще з часів АТО/ООС 2016–2020 років.

«Командири на місцях більше не зобов’язані заповнювати звітність або проводити заходи за стандартами й настановами 8–10-річної давнини, які втратили практичний сенс у сучасній війні», — зазначив Саранцев.

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Він наголосив, що скасування цих вимог має вивільнити час командирів для безпосередньої роботи з особовим складом і виконання бойових завдань, а не для підготовки документів та дотримання процедур, які вже не відповідають реаліям війни.

Саранцев назвав рішення Драпатого «великим осіннім прибиранням» і зазначив, що армія таким чином позбувається застарілого баласту, щоб працювати швидше, сучасніше та без зайвої бюрократії.

Нагадаємо, раніше головком ЗСУ Михайло Драпатий опублікував документ, який визначає чотирнадцять вимог до командирів усіх рівнів і вісім очікувань від штабів.

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