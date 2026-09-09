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Драпатий скасував понад 30 наказів Генштабу: що змінилося в ЗСУ
Армія позбувається застарілого баласту, щоб працювати швидше, сучасніше та без зайвої бюрократії.
Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий скасував дію понад трьох десятків застарілих наказів Генерального штабу, які змушували командирів виконувати формальні процедури та заповнювати звітність, що втратила практичний сенс у сучасній війні.
Про це повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у Facebook.
За його словами, йдеться про масштабне очищення нормативної бази Збройних сил від документів, які роками фактично існували лише на папері, вимагаючи від військових формальних звітів, заповнення «галочок» і таблиць.
«Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий нещодавно позбавив військо від купи старого бюрократичного мотлоху, зупинивши дію понад трьох десятків застарілих наказів Генерального штабу», — написав Саранцев.
Зокрема, скасовано старі програми підготовки, застарілі курси стрільб і концепції фізичної підготовки, які були розроблені ще багато років тому. Також припинено дію десятків проміжних документів про внесення змін до нормативних актів, які, за словами речника, лише захаращували нормативно-правову базу ЗСУ.
Окремим результатом стало усунення низки юридичних колізій між реальними підходами до підготовки військовослужбовців, сформованими під час повномасштабної війни, та вимогами, що залишилися ще з часів АТО/ООС 2016–2020 років.
«Командири на місцях більше не зобов’язані заповнювати звітність або проводити заходи за стандартами й настановами 8–10-річної давнини, які втратили практичний сенс у сучасній війні», — зазначив Саранцев.
Він наголосив, що скасування цих вимог має вивільнити час командирів для безпосередньої роботи з особовим складом і виконання бойових завдань, а не для підготовки документів та дотримання процедур, які вже не відповідають реаліям війни.
Саранцев назвав рішення Драпатого «великим осіннім прибиранням» і зазначив, що армія таким чином позбувається застарілого баласту, щоб працювати швидше, сучасніше та без зайвої бюрократії.
Нагадаємо, раніше головком ЗСУ Михайло Драпатий опублікував документ, який визначає чотирнадцять вимог до командирів усіх рівнів і вісім очікувань від штабів.