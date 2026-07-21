Драпатий став новим головкомом ЗСУ: що про нього відомо

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Командувач Угруповання об’єднаних сил, генерал-майор Михайло Драпатий став новим головнокомандувачем ЗСУ замість Олександра Сирського.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні за 21 липня.

«Визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий», — сказав глава держави.

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Також президент разом з Михайлом Драпатим, в.о міністра оборони Євгенієм Хмарою та заступником керівника Офісу Президента, генералом Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу ЗСУ.

Михайло Драпатий: біграфія

Драпатий народився 1982 року у Кам’янці-Подільському Хмельницької області. Закінчив Харківський інститут танкових військ і Національний університет оборони України.

Завершивши навчання 2004 року, лейтенант Михайло Драпатий почав службу в 72-й окремій механізованій бригаді.

2014 року, коли почалася російська збройна агресія проти України, майор Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади (в/ч А2167, м. Біла Церква). Вже в середині квітня 2014-го 72-га ОМБр у повному складі перебувала на сході України та була готова до виконання бойових завдань.

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Зауважимо, що саме Михайло Драпатий у травні 2014-го, увірвався до Маріуполя на бронетехніці. Окрім того, він виводив українських військових із оточення під Ізвариним на українсько-російському кордоні.

У 2021 році Драпатий став начальником управління підготовки військ оперативного командування «Північ».

Повномасштабне російське вторгнення лютого 2022 року він зустрів у званні бригадного генерала й на посаді заступника командувача Об’єднаних сил Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

У травні 2024 року бригадного генерала Михайла Драпатого кинули «гастити» зненацький російський наступ на Харківщні. Його було призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) «Харків», де він успішно відбив російський контрнаступ.

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У листопаді 2024 року Драпатий став командувачем Сухопутних військ замість Олександра Павлюка.

На початку 2025 року генерал був направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця», де відбувалися на той час найжорстокіші бої і йшов стрімкий російський наступ. При цьому тоді він зберіг повноваження командувача Сухопутних військ.

1 червня 2025 року Драпатий подав рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ через російський удар по навчальному центру ЗСУ, внаслідок якого загинуло 12 людей і 60 дістали поранення.

У жовтні 2025 року він очолив створене Угруповання обʼєднаних сил. Зона відповідальності Командування охоплює Харківську область та безпосередньо прилеглі території.

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Конфлікт з Сирським

Журналісти і нардепка Безугла заявляла, що останнє призначення суттєво послабило позиції Драпатого.

Безугла минулого року розповідала про те, як Генштаб нібито системно обмежував повноваження Михайла Драпатого, який міг стати серйозною альтернативою головнокомандувачу.

«Ні, його стали… збивати з посади командувача Сухопутних військ. А далі під закликами, що він займатиметься всім фронтом, як уже такий молодець у бою, призначили командувачем об’єднаних сил… і не надали ані ресурсів, ані повноважень», — писала Безугла.

Зауважимо, що стосунки між генералами Драпатим і Сирським були непростими. У ЗМІ неодноразово писали про суперечності між ними. Крім того, Драпатому неодноразово «пророкували» посаду головкома ЗСУ, що теж мало свій вплив.

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Нагадаємо, що генерал Драпатий — чи не єдиний з відомих військових командирів, який публічно підтримав ексміністра оборони Федорова після його відставки. Драпатий натякнув на критику Сирського, заявивши, що в армії є багато командирів, які щодня працюють, «долаючи опір значно більший, ніж має бути під час війни».

Сам Михайло Федоров на гучному брифінгу з журналістами після свого звільнення розповідав, що за свої успіхи Драпатий нібито отримав від Сирського три догани.

«У тебе виходить — красава, відстійник. Драпатий — третя догана, до побачення. Вибачте, Драпатий, думаю, після цього виступу буде четверта догана», — говорив Федоров.

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