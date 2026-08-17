Драпатий відреагував на нібито заяву дружини про тиск і конфлікти у війську

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий / © Фото з відкритих джерел

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Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий заявив про інформаційні атаки, спрямовані на посів недовіри всередині держави та між військом і суспільством.

Про це Драпатий написав у Facebook.

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Він зазначив, що посада головнокомандувача від початку його роботи була мішенню для інформаційних атак.

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«Посада Головнокомандувача завжди буде мішенню інформаційних атак. Вони почалися з перших днів моєї роботи, і це очікувано. Мета таких кампаній — посіяти недовіру всередині держави та між військом і суспільством», — зазначив він.

За словами Драпатого, до поширення частини таких інформаційних кампаній залучають ботомережі. Він подякував Міністерству цифрової трансформації за їхнє виявлення та блокування.

«Частина цих атак ведеться скоординовано, із залученням ботомереж. Дякую Міністерству цифрової трансформації за виявлення і блокування таких мереж. Це важлива робота, і вона триває», — написав головнокомандувач.

Інформацію поширюють нібито від імені родини Драпатого

Окремо головком звернув увагу на інформацію, яку поширюють нібито від імені його родини. Він наголосив, що члени його сім’ї не уповноважували інших людей робити заяви від їхнього імені.

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«Окремо наголошую: члени моєї сім’ї не роблять публічних заяв, не дають офіційних коментарів і не уповноважували нікого говорити від їхнього імені. Будь-які висловлювання чи позиції, які їм приписують, не відповідають дійсності», — акцентував Драпатий.

Головнокомандувач також закликав користувачів перевіряти інформацію перед її поширенням.

«Прошу дотримуватися інформаційної гігієни: перевіряти джерела і не поширювати неперевірене», — зазначив він.

Михайло Драпатий наголосив, що головною спільною метою залишається перемога України.

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«У нас одна спільна мета — наближення перемоги. На ній зосереджений зараз я, і на ній прошу зосереджувати зусилля кожного», — написав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський готує кадрові зміни в ЗСУ. Окремо президент доручив підготувати кадрові зміни за пропозиціями головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

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