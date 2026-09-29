Драпатий взявся за Генштаб: кого можуть відправити на фронт

Драпатий ініціював кадрову чистку у Генштабі / © Associated Press

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У Генеральному штабі Збройних сил України розпочався масштабний кадровий аудит. Головнокомандувач Михайло Драпатий ініціював процедуру перевірки офіцерського складу. Головна мета цієї реорганізації — залишити на ключових посадах насамперед тих командирів, які володіють реальним бойовим досвідом та здатні ефективно керувати підрозділами.

Про це повідомив один з офіцерів Генштабу в коментарі «Українській правді».

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Драпатий розпочав кадрову чистку у Генштабі: кого звільнятимуть

За його словами, 28 вересня очільник ЗСУ особисто провів зустріч із керівниками всіх структурних підрозділів Генштабу, чітко окресливши власні вимоги та нову концепцію роботи.

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«28 вересня головком особисто зібрав керівників усіх структурних підрозділів ГШ і досить чітко пояснив, чого від них очікує. Основний посил такий: якщо від військ вимагаємо змінюватися, то починати треба із себе», — каже офіцер.

Спершу переглянуть кадри. До 2 жовтня керівники мають подати всі відомості щодо офіцерів і генералів, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань у батальйонах, бригадах, корпусах та угрупованнях військ.

Як зазначив офіцер, відсутність бойового стажу не означає автоматичного звільнення для військовослужбовців. Частину таких працівників планують відправити безпосередньо у бойові підрозділи, тоді як вакантні місця в самому Генштабі займуть офіцери, які мають актуальний досвід ведення війни.

Крім того, термін до 2 жовтня встановили і для тих військових, які вже мають право на пенсію чи підстави для звільнення зі служби, — вони повинні остаточно визначитися зі своїми планами.

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Офіцер додав, що це рішення Михайла Драпатого очікувано викликало спротив тих, хто не хоче залишати свої посади. Деякі вже шукають способи обійти наказ або ж розв’язати особисті питання.

Командир оцінив Драпатого та Сирського

Нагадаємо, командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем «К-2», полковник ЗСУ та Герой України Кирило Верес, оцінив зміну керівництва у Збройних Силах України. Військовий зазначив, що має високу повагу та прямий контакт як з колишнім головнокомандувачем Олександром Сирським, так і з новопризначеним очільником ЗСУ Михайлом Драпатим.

Верес підкреслив, що не мав претензій чи неприйнятних наказів під час роботи з Сирським, а оцінювати різницю між генералами поки не береться, адже на новій посаді Драпатий зіткнеться з викликами іншого масштабу.

Верес також звернув увагу на те, що цивільні часто помилково оцінюють роботу вищого військового командування, не розуміючи реальної ваги ухвалення рішень. За його словами, керування сотнями тисяч людей на лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів передбачає колосальну відповідальність та потребує виконання непопулярних кроків.

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Він підсумував, що зі зростанням посади збільшуються кількість проблем і складність завдань, тому робота на такому рівні є надзвичайно важкою.

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