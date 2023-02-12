Дрейфували на кризі: на Дніпропетровщині 30 рибалок застрягли посеред річки (фото)

Місцеві допомагали рятувальникам визволяти людей.
У Дніпропетровській області в неділю, 12 лютого, рятувальники допомогли 30 рибалкам, які застрягли на крижині посеред річки.
Про це повідомляє ДСНС України.
Очевидці о 12:50 повідомили рятувальниками, що на річці Дніпро біля Шульгівка Петриківської селищної ради у Дніпровському районі, дві крижини з рибалками дрейфують від берега.
На місце події прибули рятувальники та водолази. Також до порятунку рибалок долучилися місцеві жителі, в яких був човен.
"Підрозділами ДСНС та місцевими мешканцями врятовано з криги 30 осіб. Наразі проводиться моніторинг на наявність рибалок на кризі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Рівному на свій день народження загинув 14-річний хлопець. Він потонув у крижаній воді.
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