Дрейфували на кризі: на Дніпропетровщині 30 рибалок застрягли посеред річки (фото)

У Дніпропетровській області в неділю, 12 лютого, рятувальники допомогли 30 рибалкам, які застрягли на крижині посеред річки.

Про це повідомляє ДСНС України.

Очевидці о 12:50 повідомили рятувальниками, що на річці Дніпро біля Шульгівка Петриківської селищної ради у Дніпровському районі, дві крижини з рибалками дрейфують від берега.

Фото: Facebook/ ДСНС України

На місце події прибули рятувальники та водолази. Також до порятунку рибалок долучилися місцеві жителі, в яких був човен.

Фото: Facebook/ ДСНС України

"Підрозділами ДСНС та місцевими мешканцями врятовано з криги 30 осіб. Наразі проводиться моніторинг на наявність рибалок на кризі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Рівному на свій день народження загинув 14-річний хлопець. Він потонув у крижаній воді.

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