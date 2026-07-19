Дрейфував у відкритому морі: прикордонники знайшли іноземного моряка з ураженого росіянами судна

Порятунок іноземного моряка / © ДПСУ

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Морські прикордонники врятували громадянина Філіппін, який опинився у відкритому морі після атаки російського дрона на суховантажне судно Venturo.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, опублікувавши фото рятувальної операції.

За даними ДПСУ, увечері 17 липня російський безпілотник уразив цивільне судно в Чорному морі.

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«Більшість екіпажу евакуювали військові моряки, однак один із членів екіпажу — електромеханік, громадянин Філіппін — залишався у дрейфуючій рятувальній шлюпці у відкритому морі», — повідомили у відомстві.

© ДПСУ

Наступного вечора військовослужбовці 26-го прикордонного загону виявили шлюпку за допомогою технічних засобів спостереження та негайно вирушили на допомогу.

© ДПСУ

«Операцію провели в повній темряві під постійною загрозою повторних ударів російських дронів. Моряка успішно евакуювали та доставили до безпечного місця — медична допомога не знадобилась», — зазначили у Держприкордонслужбі.

© ДПСУ

У відомстві наголосили, що рятувальна операція завершилася успішно, а життю моряка наразі нічого не загрожує.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки Росії було пошкоджене і втратило хід суховантажне судно Venturo.

Нагадаємо, Росія посилює удари по Одесі та області, застосовуючи реактивні дрони, ракети, балістику й тактичну авіацію. Під прицілом опиняються житлові квартали, історична частина міста, а також портова та припортова інфраструктура, від якої залежить робота українського морського коридору.

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