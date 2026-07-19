- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 452
- Час на прочитання
- 1 хв
Дрейфував у відкритому морі: прикордонники знайшли іноземного моряка з ураженого росіянами судна
Ще 17 липня російський безпілотник уразив цивільне судно в Чорному морі, відтоді один з моряків дрейфував у рятувальній шлюпці.
Морські прикордонники врятували громадянина Філіппін, який опинився у відкритому морі після атаки російського дрона на суховантажне судно Venturo.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України, опублікувавши фото рятувальної операції.
За даними ДПСУ, увечері 17 липня російський безпілотник уразив цивільне судно в Чорному морі.
«Більшість екіпажу евакуювали військові моряки, однак один із членів екіпажу — електромеханік, громадянин Філіппін — залишався у дрейфуючій рятувальній шлюпці у відкритому морі», — повідомили у відомстві.
Наступного вечора військовослужбовці 26-го прикордонного загону виявили шлюпку за допомогою технічних засобів спостереження та негайно вирушили на допомогу.
«Операцію провели в повній темряві під постійною загрозою повторних ударів російських дронів. Моряка успішно евакуювали та доставили до безпечного місця — медична допомога не знадобилась», — зазначили у Держприкордонслужбі.
У відомстві наголосили, що рятувальна операція завершилася успішно, а життю моряка наразі нічого не загрожує.
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки Росії було пошкоджене і втратило хід суховантажне судно Venturo.
Нагадаємо, Росія посилює удари по Одесі та області, застосовуючи реактивні дрони, ракети, балістику й тактичну авіацію. Під прицілом опиняються житлові квартали, історична частина міста, а також портова та припортова інфраструктура, від якої залежить робота українського морського коридору.