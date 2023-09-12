"Дрифтував" перед світлинами полеглих захисників: у Рівному 21-річний водій влаштував ганебне "шоу" (відео)

У Рівному 21-річний водій Ford Mustang влаштував "дрифт" перед світлинами полеглих захисників України.

Про це повідомив перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Одна Україна — два світи. Один на полі бою виборює свободу ціною життя, а інший — зухвалий, цинічний, дрифтує перед портретами загиблих Героїв", — написав Білошицький.

Він також повідомив, що інцидент стався на вулиці Соборній Рівного перед світлинами наших полеглих захисників.

Порушника притягнуто до відповідальності.

"Схиліть голови та вшануйте пам'ять про полеглих, коли проходите повз і не забувайте, якою ціною дається свобода — ціною життя наших людей", — закликав Білошицький.

Тим часом сталася смертельна стрілянина у Дніпрі. Там 23-річна жінка за кермом під час смертельного інциденту з патрульними чинила опір.

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