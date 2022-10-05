"Дригала ніжками": на Дніпропетровщині чоловік придбав булочку з живою мишею всередині

Булочку з "живою" начинкою в Павлограді придбав місцевий житель.

На Дніпропетровщині у Павлограді місцевий житель придбав булочку з неприємною начинкою.

Про це повідомляє "Дніпро обласний".

Всередині хлібобулочного виробу чоловік виявив ще живу мишу. Гризун ще ворушився якийсь час.

"За словами чоловіка, булочка певний час пролежала в сумці, після чого в ній виявили гризуна

Миша ще й, за його словами, дригала ніжками", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що українці не вперше знаходять подібні "сюрпризи" у їжі. Наприклад, у Дніпрі мешканка міста виявила у морозиві уламок зуба.

А у Херсоні місцеві жителі стверджують, що купили у магазині ковбасу "з сюрпризом". Анастасія Тищенко показала відповідне відео у Мережі.

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