"Дригала ніжками": на Дніпропетровщині чоловік придбав булочку з живою мишею всередині

Булочку з "живою" начинкою в Павлограді придбав місцевий житель.
На Дніпропетровщині у Павлограді місцевий житель придбав булочку з неприємною начинкою.
Про це повідомляє "Дніпро обласний".
Всередині хлібобулочного виробу чоловік виявив ще живу мишу. Гризун ще ворушився якийсь час.
"За словами чоловіка, булочка певний час пролежала в сумці, після чого в ній виявили гризуна
Миша ще й, за його словами, дригала ніжками", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що українці не вперше знаходять подібні "сюрпризи" у їжі. Наприклад, у Дніпрі мешканка міста виявила у морозиві уламок зуба.
А у Херсоні місцеві жителі стверджують, що купили у магазині ковбасу "з сюрпризом". Анастасія Тищенко показала відповідне відео у Мережі.
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