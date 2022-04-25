Дріжджі замість добрива: як приготувати і де використовувати

Дріжджі - це не лише продукт, який допомагає готувати смачну домашню випічку. Вони стануть у пригоді також у саду та городі, особливо, якщо ви хочете отримати хороший урожай. ТСН.ua розповідає, як приготувати добриво з дріжджів і де воно використовується.

Чому добриво з дріжджів корисне

Добриво з дріжджів допомагає поліпшити мікрофлору ґрунту, прискорити процес розкладання органічних речовин у ньому, створити захист від різноманітних хвороб, відлякати дрібних гризунів та комах. Нерідко саме завдяки дріжджам можна отримати хороший урожай набагато швидше, адже вони стимулюють ріст рослин, покращують стан стебел і листя.

Також добриво з дріжджів позитивно впливає на кореневу систему, активізуючи її формування. Якщо використовувати саме цей продукт для підживлення ґрунту, коріння з'являється на тиждень-пітора раніше. Це пояснюється більш швидкою переробкою органічних речовин, під час якої виділяються азот і фосфор.

Завдяки наявності в складі дріжджів природних бактерій, вони допомагають створити у рослин кращий імунітет до різноманітних захворювань.

Де можна використовувати

Дріжджі ефективні практично для будь-яких культур: як для кімнатних (наприклад, герань), так і для садових квітів, дерев, городини, кущів. Надзвичайно корисне добриво з дріжджів для помідорів, перців та огірків. Використовується садівниками під час вирощування суниці та полуниці.

Як приготувати добриво з дріжджів: варіанти

Добриво з дріжджів допомагає покращити ріст городини / pixabay.com

Добриво з дріжджів може мати різний вигляд. Цей продукт використовується для заквашування та розведених розчинів, він вноситься безпосередньо до ґрунту в сухому вигляді. Ось декілька популярних серед садівників варіантів приготування добрива з дріжджів:

Розчин зі свіжих дріжджів - вода та дріжджі беруться у співвідношені 5:1, інгредієнти потрібно змішати в одній ємності. Безпосередньо перед поливанням розчин необхідно додатково розвести в 10 частинах води. Розчин із сухих дріжджів - 1 столова ложка сухих дріжджів, 2 столові ложки цукру, 2 г вітаміну С (аскорбінова кислота), 5 літрів води та жменя ґрунту. Все це потрібно змішати у відрі чи іншій ємності та залишити на одну добу. Перед підживленням добриво з дріжджів розбавляють 10 частинами води на 1 частину розчину. Добриво з дріжджів і сухої трави - на 70 літрів необхідно засипати одне відро сухої трави, 0,5 кг дріжджів та 0,5 кг сухарів. Суміш можна використовувати 1-2 дні. Розчин із сухих дріжджів та цукру - для приготування потрібно 10 літрів води, 10 г сухих дріжджів, 2 столові ложки цукру. Це все перемішати та настоювати 180 хвилин. Перед поливанням рослини потрібно розвести у співвідношені 1 частина добрива на 5 літрів води. Заквашування з дріжджів та хліба - на 10-літрову ємність потрібно взяти упакування сухих дріжджів, хлібні скоринки, склянку кислого молока та склянку попела. Перемішують, ємність накривають ганчіркою та залишають в теплі на 7 днів. Бажано раз на день перемішувати заквашування. Після цього можна використовувати для підживлення.

Добриво з дріжджів для помідорів

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Добриво з дріжджів для помідорів вперше потрібно використовувати в той момент, коли розсада вже вкорінилася. Потім ще раз підживлюють перед початком цвітіння. Для приготування суміші необхідні такі інгредієнти:

10 літрів води;

500 г курячого посліду;

500 г попелу;

5 столових ложок цукру;

10 г сухих дріжджів.

Їх розмішують та залишають на кілька годин. Перед поливанням суміш потрібно розбавити водою у співвідношені 1:10.