Дрон атакував лабораторію радіаційного контролю на окупованій ЗАЕС: що відомо

Безпілотник атакував лабораторію радіаційного контролю на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

ЗАЕС

Минулої доби, 3 травня, на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС стався удар безпілотника по лабораторії радіаційного контролю. Це може становити ризики для ядерної безпеки.

Про це повідомили представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

За даними агентства, наразі інформація про постраждалих або руйнування відсутня. Експерти МАГАТЕ вже звернулися з вимогою надати їм доступ до пошкодженого об’єкта для оцінки ситуації.

У відомстві наголошують, що будь-які інциденти на території окупованої Запорізької АЕС викликають серйозне занепокоєння через потенційні ризики для ядерної та радіаційної безпеки в регіоні.

Раніше йшлося про те, що наголосили, що наразі ризик ядерної катастрофи зріс до критичного рівня, якого не було з часів Холодної війни. «У сучасній ядерній сфері ми стикаємося з небезпечним протистоянням, де більше учасників, більше ризиків і менше ясності», — написав голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

