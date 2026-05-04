- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 126
- Час на прочитання
- 1 хв
Дрон атакував лабораторію радіаційного контролю на окупованій ЗАЕС: що відомо
Безпілотник атакував лабораторію радіаційного контролю на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
Минулої доби, 3 травня, на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС стався удар безпілотника по лабораторії радіаційного контролю. Це може становити ризики для ядерної безпеки.
Про це повідомили представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
За даними агентства, наразі інформація про постраждалих або руйнування відсутня. Експерти МАГАТЕ вже звернулися з вимогою надати їм доступ до пошкодженого об’єкта для оцінки ситуації.
У відомстві наголошують, що будь-які інциденти на території окупованої Запорізької АЕС викликають серйозне занепокоєння через потенційні ризики для ядерної та радіаційної безпеки в регіоні.
Раніше йшлося про те, що наголосили, що наразі ризик ядерної катастрофи зріс до критичного рівня, якого не було з часів Холодної війни. «У сучасній ядерній сфері ми стикаємося з небезпечним протистоянням, де більше учасників, більше ризиків і менше ясності», — написав голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.