Дрон-камікадзе вибухнув над головами молодят під час весільної фотосесії: моторошні кадри

Момент збиття «Шахеда» / © скриншот з відео

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У прифронтовому Запоріжжі весільна фотосесія перетворилася на кадр із фільму жахів, коли сили протиповітряної оборони збили російський дрон-камікадзе просто над головами молодят.

Про це повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався під час вечірніх знімань. Наречені позували місцевому фотографу Едуарду Ковшу, коли в небі над ними розгорнувся повітряний бій. Сліпучий спалах осяяв нічне небо, після чого пролунав потужний вибух, а палаючі уламки ворожого безпілотника почали падати на землю.

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На опублікованих кадрах чути перелякану, але швидку реакцію нареченої: «Ой, воно зараз десь упаде!», а після наступного гучного вибуху дівчина емоційно вигукнула: «Ой, мамо!».

Момент збиття «Шахеда» просто над головами молодят / © скриншот з відео

Момент збиття «Шахеда» просто над головами молодят / © скриншот з відео

Українські захисники успішно приземлили іранський дрон типу Shahed, які Росія щодня використовує для ударів по українських містах. На щастя, пара не постраждала.

Фотограф Едуард Ковш поділився цим відео в Instagram, підписавши: «Ось такі у нас весілля в Запоріжжі». Ролик миттєво став вірусним, зібравши тисячі переглядів та коментарів від іноземців та українців, які захоплюються стійкістю нашої нації. Користувачі соцмереж зазначають, що навіть після понад чотирьох років повномасштабного вторгнення українці продовжують створювати родини та шукати моменти для щастя.

Зазначимо, що Запоріжжя, яке розташоване приблизно за 200 км від лінії фронту, ледь не щодня потерпає від ворожих обстрілів. Влада вкотре закликає громадян бути обережними та в жодному разі не підходити до уламків збитих дронів чи ракет, оскільки вони можуть містити нерозірвану вибухівку.

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