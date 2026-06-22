ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
1 хв

Дрон поцілив у житловий будинок обласного центру: сталася пожежа, є жертви

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Дрон поцілив у житловий будинок обласного центру: сталася пожежа, є жертви

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Зранку 22 червня російський БпЛА вдарив по житловому сектору Запоріжжя. Зайнявся приватний будинок. Є жертви.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“Ворог вкотре атакував БпЛА Запоріжжя. Поцілив по нежитловій будівлі. Сталася пожежа. Атакував й житловий будинок”, - наголосив чиновник.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
66
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie