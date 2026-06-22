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Дрон поцілив у житловий будинок обласного центру: сталася пожежа, є жертви
Зранку 22 червня російський БпЛА вдарив по житловому сектору Запоріжжя. Зайнявся приватний будинок. Є жертви.
Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
“Ворог вкотре атакував БпЛА Запоріжжя. Поцілив по нежитловій будівлі. Сталася пожежа. Атакував й житловий будинок”, - наголосив чиновник.
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