Дрон-ракета "Паляниця": експерт вказав загрозу, яку становить українська розробка для літаків РФ

Нова українська розробка може розвивати швидкість понад 400 км/год і руйнувати злітно-посадкові смуги на аеродромах ворога.

Аналіз характеристик української розробки "Паляниця" вказує на те, що дрон-ракета може створювати небезпечні пастки для авіації ворога.

Про це розповів авіаексперт та провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в інтерв'ю Radio NV.

Основні характеристики дрона-ракети "Паляниця"

Експерт зазначив, що детальна інформація про конструкцію "Паляниці" наразі не розголошується. Визначити за зображеннями з відкритих джерел, яку систему наведення має "Паляниця", неможливо, але відомо, що дрон-ракета отримав реактивний двигун. За словами Романенка, це може бути авіамодельний двигун китайського, чеського або німецького виробництва.

Бойова частина дрона-ракети може бути різною, залежно від завдань, які він виконуватиме. Тобто можна коригувати співвідношення маси пасива та бойової частини, щоб збільшити або дальність застосування, або потужність удару.

Романенко вважає, що "Паляниця" отримала інерційну та супутникову навігаційні системи. Якщо це припущення вірне, тоді без додаткового наведення й в умовах застосування ворогом засобів РЕБ точність влучення дрона-ракети становитиме "плюс-мінус кілька сотень метрів".

Конструкція з невеликими крилами та реактивним двигуном дозволить дрону розвивати швидкість від 400 до 500 км/год. Орієнтовна вага бойової частини може становити від 120 до 400 кілограмів.

Застосування дрона-ракети "Паляниця"

За словами Романенка, "Паляницю" можуть використовувати для ударів по ворожих аеродромах. З бетонобійною бойовою частиною він зможе руйнувати злітно-посадкові смуги, що створить для розташованих там літаків небезпечну пастку.

Тобто "Паляниця" на фінальному відтинку траєкторії зможе робити "гірку" і вертикально пікірувати на ціль з максимальною швидкістю. Таким маневр посилить руйнівну силу дрона настільки, що пробивши покриття злітно-посадкової смуги він вибухатиме під землею. Такі руйнування буде неможливо швидко усунути, тому літаки, що не встигли злетіти до удару, опиняться у пастці і стануть легкою мішенню для наступних ударів.

Нагадаємо, на думку військового експерта, новий дрон-ракета "Паляниця" може отримати перевагу над силами ППО противника за рахунок швидкості.

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