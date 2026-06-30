Дрон РФ атакував електровоз: пасажирів попередили про можливі затримки рейсів

Через атаку БПЛА на електровоз можливі затримки приміських поїздів / © "Укрзалізниця"

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Увечері 30 червня російські війська завдали удару безпілотником по електровозу в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки ніхто з працівників залізниці не постраждав.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Уникнути жертв вдалося завдяки оперативній роботі моніторингової групи, яка завчасно виявила повітряну загрозу та попередила локомотивну бригаду. Машиністи встигли зупинити поїзд і перейти до укриття.

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Наразі фахівці оцінюють характер і масштаби пошкоджень електровоза.

Через інцидент можливі тимчасові зміни у графіку руху та затримки окремих приміських поїздів у регіоні.

В «Укрзалізниці» зазначили, що продовжують цілодобово відстежувати повітряні загрози, щоб забезпечити безпеку працівників і пасажирів та підтримувати рух поїздів навіть в умовах постійних російських атак.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" також пояснили причину масових затримок поїздів з Польщі.

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Масові перебої в енергетичній інфраструктурі на території Польщі призвели до збою у розкладі руху поїздів, які прямують із Варшави.

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