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Дрон РФ атакував електровоз: пасажирів попередили про можливі затримки рейсів
Через атаку російського безпілотника на електровоз у Дніпропетровській області можливі затримки окремих приміських поїздів.
Увечері 30 червня російські війська завдали удару безпілотником по електровозу в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки ніхто з працівників залізниці не постраждав.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Уникнути жертв вдалося завдяки оперативній роботі моніторингової групи, яка завчасно виявила повітряну загрозу та попередила локомотивну бригаду. Машиністи встигли зупинити поїзд і перейти до укриття.
Наразі фахівці оцінюють характер і масштаби пошкоджень електровоза.
Через інцидент можливі тимчасові зміни у графіку руху та затримки окремих приміських поїздів у регіоні.
В «Укрзалізниці» зазначили, що продовжують цілодобово відстежувати повітряні загрози, щоб забезпечити безпеку працівників і пасажирів та підтримувати рух поїздів навіть в умовах постійних російських атак.
Нагадаємо, в "Укрзалізниці" також пояснили причину масових затримок поїздів з Польщі.
Масові перебої в енергетичній інфраструктурі на території Польщі призвели до збою у розкладі руху поїздів, які прямують із Варшави.