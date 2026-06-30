ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
1 хв

Дрон РФ атакував електровоз: пасажирів попередили про можливі затримки рейсів

Через атаку російського безпілотника на електровоз у Дніпропетровській області можливі затримки окремих приміських поїздів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Дрон РФ атакував електровоз: пасажирів попередили про можливі затримки рейсів

Через атаку БПЛА на електровоз можливі затримки приміських поїздів / © "Укрзалізниця"

Увечері 30 червня російські війська завдали удару безпілотником по електровозу в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки ніхто з працівників залізниці не постраждав.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Уникнути жертв вдалося завдяки оперативній роботі моніторингової групи, яка завчасно виявила повітряну загрозу та попередила локомотивну бригаду. Машиністи встигли зупинити поїзд і перейти до укриття.

Наразі фахівці оцінюють характер і масштаби пошкоджень електровоза.

Через інцидент можливі тимчасові зміни у графіку руху та затримки окремих приміських поїздів у регіоні.

В «Укрзалізниці» зазначили, що продовжують цілодобово відстежувати повітряні загрози, щоб забезпечити безпеку працівників і пасажирів та підтримувати рух поїздів навіть в умовах постійних російських атак.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" також пояснили причину масових затримок поїздів з Польщі.

Масові перебої в енергетичній інфраструктурі на території Польщі призвели до збою у розкладі руху поїздів, які прямують із Варшави.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
120
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie