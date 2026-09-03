Дрон РФ вдарив по Coca-Cola: що відомо про наслідки атаки на завод під Києвом

Кока-Кола / © pexels.com

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Офіційний виробник і дистриб’ютор безалкогольних напоїв The Coca-Cola Company в Україні підтвердив, що російський безпілотник 3 вересня атакував виробничий об’єкт компанії у Київській області. Унаслідок удару підприємство зазнало пошкоджень, однак усі працівники перебувають у безпеці.

Про це «Кока-Кола Беверіджез Україна ЛТД» повідомила у коментарі виданню «Інформатор».

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У компанії зазначили, що атака безпілотника пошкодила виробничий об’єкт у Броварському районі Київщини. Наразі фахівці Coca-Cola разом із профільними службами оцінюють масштаб завданих збитків та руйнувань на території підприємства.

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«Ми підтверджуємо, що 3 вересня наш виробничий об’єкт у Броварах зазнав пошкоджень унаслідок атаки безпілотника», — йдеться у заяві компанії.

Водночас у Coca-Cola наголосили, що внаслідок російської атаки серед співробітників підприємства немає постраждалих.

«Ми раді підтвердити, що всі наші працівники перебувають у безпеці та не постраждали», — повідомили у «Кока-Кола Беверіджез Україна ЛТД».

У компанії додали, що співпрацюють із відповідними органами влади для встановлення наслідків атаки та визначення масштабів пошкоджень.

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«Ми співпрацюємо з відповідними органами влади, щоб оцінити ситуацію. Безпека та добробут наших працівників залишаються нашим головним пріоритетом», — зазначили в компанії.

Деталей щодо масштабів руйнування виробничих потужностей Coca-Cola у Київській області наразі не повідомляють.

Остаточну оцінку збитків підприємство планує зробити після завершення перевірки території та роботи відповідних служб.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що російська армія 3 вересня завдала удару дроном по заводу американської компанії Coca-Cola у Великій Димерці на Київщині. Він наголосив, що атака є проявом російського терору, спрямованого проти цивільного населення, української економіки та американського бізнесу, який працює в Україні.

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