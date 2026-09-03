ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
2 хв

Дрон РФ вдарив по Coca-Cola: що відомо про наслідки атаки на завод під Києвом

Внаслідок російської атаки серед співробітників підприємства немає постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кока-Кола

Кока-Кола / © pexels.com

Офіційний виробник і дистриб’ютор безалкогольних напоїв The Coca-Cola Company в Україні підтвердив, що російський безпілотник 3 вересня атакував виробничий об’єкт компанії у Київській області. Унаслідок удару підприємство зазнало пошкоджень, однак усі працівники перебувають у безпеці.

Про це «Кока-Кола Беверіджез Україна ЛТД» повідомила у коментарі виданню «Інформатор».

У компанії зазначили, що атака безпілотника пошкодила виробничий об’єкт у Броварському районі Київщини. Наразі фахівці Coca-Cola разом із профільними службами оцінюють масштаб завданих збитків та руйнувань на території підприємства.

«Ми підтверджуємо, що 3 вересня наш виробничий об’єкт у Броварах зазнав пошкоджень унаслідок атаки безпілотника», — йдеться у заяві компанії.

Водночас у Coca-Cola наголосили, що внаслідок російської атаки серед співробітників підприємства немає постраждалих.

«Ми раді підтвердити, що всі наші працівники перебувають у безпеці та не постраждали», — повідомили у «Кока-Кола Беверіджез Україна ЛТД».

У компанії додали, що співпрацюють із відповідними органами влади для встановлення наслідків атаки та визначення масштабів пошкоджень.

«Ми співпрацюємо з відповідними органами влади, щоб оцінити ситуацію. Безпека та добробут наших працівників залишаються нашим головним пріоритетом», — зазначили в компанії.

Деталей щодо масштабів руйнування виробничих потужностей Coca-Cola у Київській області наразі не повідомляють.

Остаточну оцінку збитків підприємство планує зробити після завершення перевірки території та роботи відповідних служб.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що російська армія 3 вересня завдала удару дроном по заводу американської компанії Coca-Cola у Великій Димерці на Київщині. Він наголосив, що атака є проявом російського терору, спрямованого проти цивільного населення, української економіки та американського бізнесу, який працює в Україні.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie