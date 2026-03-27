РФ вдарила по житловому будинку в обласному центрі: дрон розніс квартири, є поранені (фото)
Цієї ночі російські військові атакували Київський район Харкова.
Вночі проти 27 березня російська армія вдарила безпілотниками по Харкову. «Приліт» стався у багатоповерхівку. Є потерпілі.
У Харкові протягом ночі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Остання тривала від 05:13 до 05:37. Військові інформували про загрозу безпілотників.
Що відомо про про атаку
За даними МВС, одне з влучань сталося у житлову 9-поверхівку. Частково зруйновано внутрішні конструкції та балкон однієї з квартир.
Водночас рятувальники наголосили, що внаслідок атаки пожежі не було: «Сталися часткові руйнації внутрішніх конструкцій та балкону квартири на верхньому поверсі. Пожежі не було».
Зауважимо, вночі міський голова Ігор Терехов повідомив, що окупанти атакували Київський район міста. Спочатку Росія завдала удару ракетою, а потім — безпілотником.
Що відомо про потерпілих
Станом на ранок відомо, що кількість травмованих зросла до восьми. Вночі влада інформувала про шістьох потерпілих. У них була гостра реакція на стрес.
На місці «прильоту» працювали підрозділи ДСНС. Зокрема, рятувальники-верхолази, сапери та психологи.
Удар по Харкову - фото наслідків
Нагадаємо, окупанти вже кілька днів поспіль атакують житлові квартали Харкова. Напередодні з самісінького ранку "прильоти" біля ресторану та житлових будинків, було пошкоджені близько 10 автомобілів.
Вдень 25 березня дрони РФ вдарили по житлових районах міста. Безпілотники атакували двір багатоповерхового житлового будинку в Холодногірському районі, а також приватний будинок у Новобаварському районі.