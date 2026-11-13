Дрон РФ влетів у багатоповерхівку в обласному центрі на заході України: п’ятеро поранених

Наслідки атаки ворожого дрона

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У ніч проти 13 листопада російські війська атакували Рівне ударними безпілотниками. Один із дронів поцілив у житлову багатоповерхівку.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

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За його словами, російський безпілотник влучив безпосередньо в житловий будинок.

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«Багатоповерхівка у Рівному стала ціллю ворожого безпілотника», — зазначив очільник ОВА.

Внаслідок удару травм зазнали п’ятеро людей. Також у двох квартирах зафіксували загоряння.

Наразі міська влада готує відселення мешканців пошкодженого будинку.

Раніше повідомлялося, що російські військові завдали прицільного удару FPV-дроном по цивільних жителях Сумської області, унаслідок атаки загинули двоє чоловіків.

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Ми раніше інформували, що росіяни атакували багатоповерховий житловий будинок, на місці трагедії загинула 44-річна жінка.

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