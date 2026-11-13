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Дрон РФ влетів у багатоповерхівку в обласному центрі на заході України: п’ятеро поранених
Унаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, у квартирах спалахнули пожежі.
У ніч проти 13 листопада російські війська атакували Рівне ударними безпілотниками. Один із дронів поцілив у житлову багатоповерхівку.
Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
За його словами, російський безпілотник влучив безпосередньо в житловий будинок.
«Багатоповерхівка у Рівному стала ціллю ворожого безпілотника», — зазначив очільник ОВА.
Внаслідок удару травм зазнали п’ятеро людей. Також у двох квартирах зафіксували загоряння.
Наразі міська влада готує відселення мешканців пошкодженого будинку.
Раніше повідомлялося, що російські військові завдали прицільного удару FPV-дроном по цивільних жителях Сумської області, унаслідок атаки загинули двоє чоловіків.
Ми раніше інформували, що росіяни атакували багатоповерховий житловий будинок, на місці трагедії загинула 44-річна жінка.