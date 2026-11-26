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Дрон РФ влучив у головний корпус відомого університету у Харкові: виникла пожежа, є постраждалі
Російський дрон поцілив в університет у Харкові. Там виникла пожежа, постраждали працівники.
Російський дрон 26 листопада влучив у головний корпус Національного аерокосмічного університету «ХАІ». Ворог поцілив у музей закладу на третьому поверсі. Пожежа виникла на двох поверхах.
Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.
Постраждали четверо працівників ХАІ. Усіх доправили до лікарні. На щастя, загиблих в університеті немає.
«Удар по навчальному корпусу — злочин і черговий прояв російського терору проти цивільних. Під ударами знову українські заклади освіти. Такі атаки загрожують життю людей, які щодня приходять до університетів навчатися й працювати. Дякую рятувальникам за оперативну роботу, медикам — за допомогу постраждалим. Бажаю колегам із ХАІ якнайшвидшого одужання», — написав міністр.
Бутенко додав, що команда університету оцінює пошкодження й підраховує збитки. Міністерство освіти і науки України на зв’язку з керівництвом освітнього закладу.
Атака на Харків 26 листопада — головне
На світанку 26 листопада армія Росії атакувала Харків ударними безпілотниками. Сталося влучання у квартиру багатоповерхівки. Ворог вбив двох людей — у власній квартирі загинуло подружжя.
Також росіяни розтрощили спортивний об'єкт у Харкові. Під удар потрапив басейн, де тренуються спортсменки національної збірної України з артистичного плавання. На щастя, ніхто з членів команди не постраждав.