Російський дрон поцілив в університет / © Міністерство освіти і науки України

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Російський дрон 26 листопада влучив у головний корпус Національного аерокосмічного університету «ХАІ». Ворог поцілив у музей закладу на третьому поверсі. Пожежа виникла на двох поверхах.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

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Постраждали четверо працівників ХАІ. Усіх доправили до лікарні. На щастя, загиблих в університеті немає.

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© Міністерство освіти і науки України

«Удар по навчальному корпусу — злочин і черговий прояв російського терору проти цивільних. Під ударами знову українські заклади освіти. Такі атаки загрожують життю людей, які щодня приходять до університетів навчатися й працювати. Дякую рятувальникам за оперативну роботу, медикам — за допомогу постраждалим. Бажаю колегам із ХАІ якнайшвидшого одужання», — написав міністр.

Бутенко додав, що команда університету оцінює пошкодження й підраховує збитки. Міністерство освіти і науки України на зв’язку з керівництвом освітнього закладу.

© Міністерство освіти і науки Латвії

© Міністерство освіти і науки України

© Міністерство освіти і науки України

© Міністерство освіти і науки України

© Міністерство освіти і науки України

Атака на Харків 26 листопада — головне

На світанку 26 листопада армія Росії атакувала Харків ударними безпілотниками. Сталося влучання у квартиру багатоповерхівки. Ворог вбив двох людей — у власній квартирі загинуло подружжя.

Також росіяни розтрощили спортивний об'єкт у Харкові. Під удар потрапив басейн, де тренуються спортсменки національної збірної України з артистичного плавання. На щастя, ніхто з членів команди не постраждав.

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