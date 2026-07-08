ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
679
Час на прочитання
1 хв

Дрон РФ влучив у маршрутку з людьми в одному з обласних центрів: є жертва і травмовані - деталі (фото)

Дрон вбив жінку в автобусі в Корабельному районі обласного центру, у водія — контузія.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Херсон.

Херсон. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 8 липня росіяни вдарили дроном по маршрутці у Херсоні. Є щонайменше одна загибла, а кількість поранених зростає.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської міської військової адміністрації.

«Російські терористи знову атакували маршрутний автобус у Корабельному районі», — йдеться у повідомленні.

Водночас начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько додав, що через удар загинула 72-річна херсонка, а шестеро людей дістали поранення. Їх шпиталізували до медзакладів. У потерпілих констатували мінно-вибухові травми, контузії, черепно-мозкові травми тощо. Окрім того, водій автобуса дістав контузію.

За даними влади, транспортний засіб зазнав значних пошкоджень.

Атака на Херсон — фото наслідків

Росіяни вдарили дроном по маршрутці у Херсоні. / © Національна поліція України

Росіяни вдарили дроном по маршрутці у Херсоні. / © Національна поліція України

Росіяни вдарили дроном по маршрутці у Херсоні. / © Національна поліція України

Росіяни вдарили дроном по маршрутці у Херсоні. / © Національна поліція України

Як повідомлялося, РФ зрання скинула на великий обласний центр бомбу. Окупанти завдали ударів по гаражному кооперативу. Постраждали чоловік і жінка. Окрім того, внаслідок атаки в обласному центрі без електропостачання залишилися 15 342 абоненти.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
679
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie