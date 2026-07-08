Дрон РФ влучив у маршрутку з людьми в одному з обласних центрів: є жертва і травмовані - деталі (фото)

Херсон. / © Associated Press

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Зранку 8 липня росіяни вдарили дроном по маршрутці у Херсоні. Є щонайменше одна загибла, а кількість поранених зростає.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської міської військової адміністрації.

«Російські терористи знову атакували маршрутний автобус у Корабельному районі», — йдеться у повідомленні.

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Водночас начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько додав, що через удар загинула 72-річна херсонка, а шестеро людей дістали поранення. Їх шпиталізували до медзакладів. У потерпілих констатували мінно-вибухові травми, контузії, черепно-мозкові травми тощо. Окрім того, водій автобуса дістав контузію.

За даними влади, транспортний засіб зазнав значних пошкоджень.

Атака на Херсон — фото наслідків

Росіяни вдарили дроном по маршрутці у Херсоні. / © Національна поліція України

Росіяни вдарили дроном по маршрутці у Херсоні. / © Національна поліція України

Як повідомлялося, РФ зрання скинула на великий обласний центр бомбу. Окупанти завдали ударів по гаражному кооперативу. Постраждали чоловік і жінка. Окрім того, внаслідок атаки в обласному центрі без електропостачання залишилися 15 342 абоненти.

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