Дрон РФ влучив у житловий будинок: одна людина загинула, двох поранено

Полтавщина / © ДСНС

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Внаслідок російської атаки безпілотниками по Полтавській області загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень. Правоохоронці документують наслідки обстрілу та збирають докази чергового воєнного злочину РФ.

Про це повідомила Національна поліція України.

За даними правоохоронців, 13 липня російські війська атакували безпілотниками територію Гадяцької громади Миргородського району.

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Один із ворожих БпЛА влучив у приватний житловий будинок, внаслідок чого будівля зазнала часткового руйнування.

Під час атаки поранення дістали 66-річна жінка та 22-річний чоловік, які перебували на території домоволодіння. Обох постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу.

Також тяжких поранень зазнала 73-річна місцева жителька. Попри зусилля лікарів вона померла в медичному закладі.

На місці російського удару працюють співробітники поліції, Служби безпеки України, рятувальники та інші екстрені служби.

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Правоохоронці фіксують наслідки атаки та збирають докази для розслідування воєнного злочину, вчиненого Росією проти цивільного населення України.

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