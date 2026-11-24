Безпілотник.

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Незадовго до півночі, пізно увечері 23 листопада, під час атаки на Україну російський безпілотник на кілька хвилин порушив повітряний простір Польщі.

Про це повідомило Оперативне командування ЗС і агентство PAP із посиланням на джерела, наближені до Міністерства оборони.

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За даними оборонного відомства, йдеться про російський реактивний розвідувальний дрон, який залетів на територію країни поблизу Дорогуська. БпЛА оснащений обладнанням спостереження, зокрема камерами.

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За словами співрозмовників, безпілотник перебував у польському небі дев’ять хвилин, пролетівши 20 кілометрів углиб країни. Він постійно відстежувався трьома різними польськими системами протиповітряної оборони. Після кількох хвилин польоту дрон повернувся на територію України.

Дозвіл на збиття дрона

Оперативне командування Збройних сил надало дозвіл на знищення російського безпілотника. Втім, зрештою зброю застосовувати не довелося.

Зазначається, що польські і союзницькі радіолокаційні системи відстежували політ БпЛА, що рухався на дуже великій швидкості. Після фіксації порушення повітряного простору наземні підрозділи ППО отримали дозвіл відкрити вогонь по цілі. Цього разу чергову пару винищувачів не підіймали через несприятливі погодні умови.

«Після того, як безпілотний літальний апарат змінив курс на схід, враховуючи потенційну загрозу для цивільного населення та можливі наслідки збиття об’єкта, було ухвалене рішення утриматися від застосування зброї через постійний ризик заподіяння шкоди», — йдеться у повідомленні, пише Polsat News.

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Заява Міноборони

Заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський у коментарі RMF 24 наголосив, що Росія не випадково спрямувала дрон через український кордон. З його слів, йдеться про навмисні дії.

«За ним спостерігали від самого початку. Я спілкувався з Оперативним командуванням Збройних сил. Військові не ухвалили рішення збивати безпілотник, оскільки не хотіли ризикувати можливими втратами та руйнуваннями серед цивільного населення», — заявив він.

За словами Залевського, дрон належить до типу ударних і оснащений камерами, які дозволяють керувати ним на основі топографічного аналізу місцевості. Водночас польська сторона не має підтвердження, чи був дрон озброєний, чи виконував роль приманки.

Атака ракет і БпЛА на Польщу 20 листопада

Зранку 20 листопада у Люблінському і Підкарпатському воєваодствах Польщі впали три російські повітряні цілі — дві ракети, зокрема Х-101, і реактивний безпілотник. Одна з ракет вибухнула неподалік місця проведення військових навчань «коаліції охочих» у місті Нова Демба (Підкарпатське воєводство).

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У польських Збройних силах повідомили, що пілот винищувача Gripen отримав дозвіл на знищення ракети Х-101, однак так і не відкрив вогонь. Ві вирішив не застосовувати зброю, оскільки не зміг достовірно ідентифікувати повітряну ціль.

Слідчі встановили, що ракета Х-101 вибухнула ще в повітрі. Ця повітряна ціль була виготовлена у четвертому кварталі 2026-го. Серед найважливіших знайдених фрагментів — двигун і окремі елементи системи керування ракетою.

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