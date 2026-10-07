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Дрон влучив у дах багатоповерхівки: з’явилися подробиці про наслідки удару РФ
У Харкові російський дрон влучив у багатоповерхівку в Київському районі. Постраждала 67-річна жінка, її госпіталізували.
У Харкові внаслідок удару російського безпілотника по Київському району постраждала 67-річна жінка. Її госпіталізували.
Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За словами Терехова, спочатку інформації про постраждалих не надходило. Ворожий дрон влучив у дах багатоквартирного будинку в Київському районі міста.
Згодом ситуацію уточнили в Ситуаційному центрі: влучання сталося в останній поверх багатоквартирного будинку, внаслідок чого постраждала одна людина.
Синєгубов уточнив, що поранення дістала 67-річна жінка.
«Постраждала госпіталізована і отримує всю необхідну допомогу», — повідомив голова ОВА.
Нагадаємо, 7 жовтня внаслідок атаки РФ по Прилуках загинули три покоління однієї родини. Йдеться про бабусю, доньку та однорічного онука.
Станом на вечір 7 жовтня кількість загиблих в Прилуках зросла до 18 осіб, серед яких четверо дітей.
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