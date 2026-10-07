ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
494
Час на прочитання
1 хв

Дрон влучив у дах багатоповерхівки: з’явилися подробиці про наслідки удару РФ

У Харкові російський дрон влучив у багатоповерхівку в Київському районі. Постраждала 67-річна жінка, її госпіталізували.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дрон влучив у дах багатоповерхівки: з’явилися подробиці про наслідки удару РФ

Повітряна тривога / © tsn.ua

У Харкові внаслідок удару російського безпілотника по Київському району постраждала 67-річна жінка. Її госпіталізували.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Терехова, спочатку інформації про постраждалих не надходило. Ворожий дрон влучив у дах багатоквартирного будинку в Київському районі міста.

Згодом ситуацію уточнили в Ситуаційному центрі: влучання сталося в останній поверх багатоквартирного будинку, внаслідок чого постраждала одна людина.

Синєгубов уточнив, що поранення дістала 67-річна жінка.

«Постраждала госпіталізована і отримує всю необхідну допомогу», — повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, 7 жовтня внаслідок атаки РФ по Прилуках загинули три покоління однієї родини. Йдеться про бабусю, доньку та однорічного онука.

Станом на вечір 7 жовтня кількість загиблих в Прилуках зросла до 18 осіб, серед яких четверо дітей.

Дізнавайтеся про все, що відомо про російську атаку на Прилуки та її наслідки.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie