Дрон влучив у дах багатоповерхівки: з’явилися подробиці про наслідки удару РФ

Повітряна тривога / © tsn.ua

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У Харкові внаслідок удару російського безпілотника по Київському району постраждала 67-річна жінка. Її госпіталізували.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За словами Терехова, спочатку інформації про постраждалих не надходило. Ворожий дрон влучив у дах багатоквартирного будинку в Київському районі міста.

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Згодом ситуацію уточнили в Ситуаційному центрі: влучання сталося в останній поверх багатоквартирного будинку, внаслідок чого постраждала одна людина.

Синєгубов уточнив, що поранення дістала 67-річна жінка.

«Постраждала госпіталізована і отримує всю необхідну допомогу», — повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, 7 жовтня внаслідок атаки РФ по Прилуках загинули три покоління однієї родини. Йдеться про бабусю, доньку та однорічного онука.

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Станом на вечір 7 жовтня кількість загиблих в Прилуках зросла до 18 осіб, серед яких четверо дітей.

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