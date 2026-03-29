- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 201
- Час на прочитання
- 1 хв
Дрон впав на території місця відпочинку: двоє дітей у тяжкому стані
РФ вдарила по Воскресенській громаді на Миколаївщині, 10 постраждалих.
Учора протягом дня та вночі ворог атакував Миколаївську область «Шахедами».
Про наслідки повідомив очільник ОВА Віталій Кім.
Ситуація на ранок, 29 березня
У Воскресенській громаді Миколаївського району унаслідок атаки та падіння уламків БпЛА на території громадського місця відпочинку постраждали десятеро осіб — дві жінки віком 40 та 18 років, пʼять дівчат та троє хлопців віком від 10 до 16 років.
Усіх постраждалих було госпіталізовано. 40-річна жінка та двоє дівчат 13 й 15 років перебувають у тяжкому стані, інші шестеро постраждалих дітей — у стані середньої тяжкості. Пошкоджено три приватні домоволодіння, три магазини та автомобіль.
У Вознесенському районі пошкоджено вікна навчального закладу та лінію електропередач. Частково знеструмлено один із населених пунктів району. Постраждалих немає.
Миколаївський район ворог двічі атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. Пошкоджено автомобіль та лінію електропередач. Постраждалих немає.
Нагадаємо:
У Конотопі Сумської області російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста.
Уночі росіяни атакували Хмельницьку область. В області працювали сили протиповітряної оборони — є збиття. Внаслідок атаки були перебої з електропостачанням.