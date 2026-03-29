Дрон впав на території місця відпочинку: двоє дітей у тяжкому стані

РФ атакувала Миколаївщину

Учора протягом дня та вночі ворог атакував Миколаївську область «Шахедами».

Про наслідки повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

Ситуація на ранок, 29 березня

У Воскресенській громаді Миколаївського району унаслідок атаки та падіння уламків БпЛА на території громадського місця відпочинку постраждали десятеро осіб — дві жінки віком 40 та 18 років, пʼять дівчат та троє хлопців віком від 10 до 16 років.

Усіх постраждалих було госпіталізовано. 40-річна жінка та двоє дівчат 13 й 15 років перебувають у тяжкому стані, інші шестеро постраждалих дітей — у стані середньої тяжкості. Пошкоджено три приватні домоволодіння, три магазини та автомобіль.

У Вознесенському районі пошкоджено вікна навчального закладу та лінію електропередач. Частково знеструмлено один із населених пунктів району. Постраждалих немає.

Миколаївський район ворог двічі атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. Пошкоджено автомобіль та лінію електропередач. Постраждалих немає.

Нагадаємо:

У Конотопі Сумської області російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста.

Уночі росіяни атакували Хмельницьку область. В області працювали сили протиповітряної оборони — є збиття. Внаслідок атаки були перебої з електропостачанням.