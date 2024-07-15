Дрони атакували Кримський півострів: міст через Керченську протоку перекритий

В окупантів - неспокійна ніч.
У ніч проти 15 липня 2024 року невідомі дрони атакували тимчасово окупований півострів Крим.
Про це інформують моніторингові канали та очевидці у соціальних мережах.
Окупанти переконують, що триває збиття ворожих безпілотників.
Водночас лунають дуже гучні вибухи.
Зокрема, армія Росії начебто відбиває атаки ворога у районі Севастополя та мису Фіолент. Мовляв, "працює ППО по дронах".
Також невідомі дрони вирушили у напрямку ТЕС у Балаклаві.
До того ж моніторингові канали повідомляють про масовану атаку БПЛА на різні райони Севастополя.
Нагадаємо, у ніч проти 7 липня безпілотники атакували Воронезьку область РФ, після чого на складі з "вибухонебезпечними об'єктами" почалася пожежа. Дронам СБУ вдалося підірвати великий склад боєприпасів.
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