Дрони атакували Кримський півострів: міст через Керченську протоку перекритий

У ніч проти 15 липня 2024 року невідомі дрони атакували тимчасово окупований півострів Крим.

Про це інформують моніторингові канали та очевидці у соціальних мережах.

Окупанти переконують, що триває збиття ворожих безпілотників.

Водночас лунають дуже гучні вибухи.

Зокрема, армія Росії начебто відбиває атаки ворога у районі Севастополя та мису Фіолент. Мовляв, "працює ППО по дронах".

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Також невідомі дрони вирушили у напрямку ТЕС у Балаклаві.

До того ж моніторингові канали повідомляють про масовану атаку БПЛА на різні райони Севастополя.

Нагадаємо, у ніч проти 7 липня безпілотники атакували Воронезьку область РФ, після чого на складі з "вибухонебезпечними об'єктами" почалася пожежа. Дронам СБУ вдалося підірвати великий склад боєприпасів.

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