Дрони атакували місто з різних боків: у ЗСУ прокоментували удар по Івано-Франківську

Вночі 18 квітня армія РФ під час атаки безпілотників зосередила всі зусилля на Івано-Франківську. Дрони маневрували та намагалися атакувати місто з різних сторін.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаша.

Він наголосив, що Івано-Франківськ був головною ціллю ворога під час нічної атаки. Російські дрон летіли стандартними маршрутами, намагалися обходити ППО важкодоступними ділянками місцевості, річками та балками.

"У тому числі намагалися обходити Івано-Франківськ і атакувати місто з різних боків - півночі, півдня. Також йшли шеренгою, щоб складніше було їх уразити. Протягом тривоги вони використовували то групи, то окремі дрони, тобто намагалися максимально заплутати свій слід. Однак попри таку тактику, нашим Силам оборони вдалося ліквідувати всі БПЛА", - сказав Євлаш.

За його словами, Україна відчуває дефіцит засобів ППО. Необхідні ракети до переносних зенітно-ракетних комплекси та додаткові ресурси для мобільних вогневих груп, "які могли б ефективно у темну пору доби визначати, де перебувають дрони і вражати їх".

Атака на Івано-Франківськ

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Головне на ранок 18 квітня. Вибухи в Івано-Франківську та на Хмельниччині!

Зранку в Івано-Франківську пролунали гучні вибухи під час тривоги, яка тривала від 06:14 до 07:27. ПС ЗСУ попередили про рухи БпЛА на Прикарпатті.

В Івано-Франківській ОВА повідомили, що РФ атакувала безпілотниками Івано-Франківську область. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури.

Російській пропагандисти повідомили - нібито в Івано-Франківську під час вранішньої атаки влучили по розташуванню військових. Місцева влада спростовує повідомлення росЗМІ і називає їх брехнею.

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