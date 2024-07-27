Дрони атакували НПЗ і аеродроми в Росії, пошкоджено Ту-22М3 - ЗМІ

Дрони українського ГУР атакували нафтопереробний завод та три військові аеродроми на території агресорки Росії. Зокрема, на аеродромі "Оленья" пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3.

Про це повідомляє РБК-Україна на джерела у спецслужбах.

Зазначається, що вночі та вранці 27 липня внаслідок операції української розвідки були атаковані військові аеродроми у місті Енгельс Саратовської області, військовий аеродром "Дягілєво" в Рязанській області та аеродром "Оленья" в Мурманській області. Також уражено нафтопереробний завод в Рязані.

Очевидці кажуть, що щонайменше три вибухи сталися на території аеродрому в "Дягілєво". Перші - пролунали близько 6:00 за місцевим часом. У Мережі з'явилися кадри "прольотів" та диму. На цьому летовищі дислокується 43 центр бойового застосування і перенавчання ворожого льотного складу. Зокрема, літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78. Окрім того, неподалік розташований авіаційний ремонтний завод.

Тим часом на аеродромі "Енгельс" розташована російська стратегічна авіація. тут гучно було близько 8:00. У місцевих пабліках пишуть, що російські сили ППО безуспішно намагалися збити безпілотники.

Джерела "РБК.Україна" внаслідок влучання по аеродрому "Оленья" попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3. Цей аеродром розташований від українського кордону на відстані близько 1800 кілометрів.

Нагадаємо, днями сталися "прильоти" по аеродрому "Саки" у Криму. Внаслідок атаки було влучання по боєкомплекту і спалахнула пожежа. Зокрема, було знищено радіолокаційну станцію та поранено двох російських військових.

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