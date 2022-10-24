Дрони-камікадзе менше впливають на хід бойових дій, ніж розвідувальні безпілотники - аеророзвідник

Безпілотні літальні апарати (БПЛА) на сучасній війні мають ширше застосування, ніж просто знищення ворожих цілей. Вони є надзвичайно важливими для коригування вогню і розвідки та інших бойових завдань.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів аеророзвідник із позивним «Глєб».

Вести в сучасних умовах війну без безпілотних літальних апаратів (БПЛА) – це все одно, що грати в шахи, знаючи розташування тільки власних фігур і не маючи уявлення про позиції супротивника. Водночас, за словами аеророзвідника із позивним «Глєб», розвідувальні БПЛА мають у сучасній війні значно ширше застосування, ніж ударні дрони.

«Ті ж дрони-камікадзе, як мені здається, не сильно впливають на хід війни. Знищити ціль — не таке вже й хитре завдання, — пояснює «Глєб». — Інша справа — знайти та підтвердити ціль надійним джерелом інформації, а побачити її на відео — куди ж надійніше? Тобто коригування вогню та розвідка з неба — те, що найперше і найважливіше для аеророзвідки. Раніше цю функцію частково виконувала пілотована авіація. Проте кожен такий виліт був досить дороговартісним і здійснювався з ризиком для життя пілота. Поява безпілотної авіації зменшила вартість отримання розвідданих».

За словами аеророзвідника, безпілотники вирішують й інші питання бойових підрозділів. Вони, наприклад, можуть ретранслювати зв'язок, даючи командуванню розуміння, що відбувається на певній ділянці фронту. Артилеристи за їхньою допомогою бачать результати своєї роботи та за потреби корегують вогонь, піхота — отримує попередження про ворожу активність. Безпілотники використовують й авіаційні навідники та авіаційні рятувальники, коли допомагають евакуюватися катапультованим пілотам.

«БПЛА — це те, без чого війна не закінчиться, але суттєво ускладниться, — каже «Глєб». — Адже безпілотники багатократно підвищують ефективність кожної окремої бойової одиниці. Ситуацію, в якій вдається повністю контролювати театр бойових дій, аеророзвідники називають між собою «режим Бога». Чим краще працює аеророзвідка, тим успішніше веде бойові дії армія».