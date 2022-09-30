Дрони-камікадзе: стало відомо, чим ворог атакував Миколаївщину та Одещину

Ворог атакував південні області, спрямувавши 5 дронів-камікадзе по Миколаївщині та 2 по Одещині.
Про це інформує Telegram-канал "Одеса. Офіційно" з посиланням на оперативне командування "Південь".
- Над Миколаївщиною 3 «Шахеди-136» збито, один атакував адмінбудівлю в обласному центрі і ще один – об’єкт критичної інфраструктури в районі. Працюють рятувальні та екстрені служби. Інформація про постраждалих не надходила.
- Над Одеською затокою силами протиповітряної оборони збито 2 летючих камікадзе на підльоті до міста.
Від 10 вересня на півдні України було виявлено понад 30 таких безпілотників, з яких 22 були збиті. Тільки 10 ворожих дронів влучили по цілях, але не всі ці атаки були результативними.
Нагадаємо, напередодні в ОК "Південь" пояснили, чому "Shahed-136" можуть атакувати лише південь України.
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