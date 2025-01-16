Дрони можуть використовувати вбивці: голова Нацполіції попередив про небезпеку

Іван Вигівський зауважив, що технології суттєво просунулися і якщо ще недавно для вбивства потрібна була фізична присутність, то тепер можуть використовувати й безпілотники.

Голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що дрони можуть використовувати вбивці.

Про це головний поліцейський країни сказав в інтерв’ю “Українським новинам".

"Є багато людей, які вміють користуватися дронами і ці дрони можуть стати знаряддями вчинення злочинів, у тому числі вбивств", – попередив він.

Голова Нацполіції зауважив, що технології суттєво просунулися і якщо ще недавно для вбивства потрібна була фізична присутність, то тепер можуть використовувати й дрони.

"Ми одні з тих, хто працює над питанням контролю всіх польотів БпЛА, законодавчого врегулювання цього питання", – додав Вигівський.

Нагадаємо, завершується випробування реактивних українських дронів, які зможуть швидко уражати літаки РФ на аеродромах.

Читайте також: