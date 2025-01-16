Дрони можуть використовувати вбивці: голова Нацполіції попередив про небезпеку

Іван Вигівський зауважив, що технології суттєво просунулися і якщо ще недавно для вбивства потрібна була фізична присутність, то тепер можуть використовувати й безпілотники.
Голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що дрони можуть використовувати вбивці.
Про це головний поліцейський країни сказав в інтерв’ю “Українським новинам".
"Є багато людей, які вміють користуватися дронами і ці дрони можуть стати знаряддями вчинення злочинів, у тому числі вбивств", – попередив він.
Голова Нацполіції зауважив, що технології суттєво просунулися і якщо ще недавно для вбивства потрібна була фізична присутність, то тепер можуть використовувати й дрони.
"Ми одні з тих, хто працює над питанням контролю всіх польотів БпЛА, законодавчого врегулювання цього питання", – додав Вигівський.
Нагадаємо, завершується випробування реактивних українських дронів, які зможуть швидко уражати літаки РФ на аеродромах.
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