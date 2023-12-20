Дрони — пріоритет держави: Зеленський розповів про ефективність застосування безпілотників на фронті

Український лідер наголосив на необхідності покращити логістику, щоб ті безпілотники, що перебувають на складах, швидше потрапляли до наших захисників.

Конкретним способом вберегти життя українських воїнів повинно стати ефективніше застосування дронів на передовій.

Про це говорив у своєму традиційному вечірньому зверненні у середу, 20 грудня, президент України Володимир Зеленський.

Це питання окремо обговорювалося на сьогоднішній ранковій селекторній нараді. Зокрема, йшлося про необхідність покращити логістику, щоб ті безпілотники, що перебувають на складах, швидше потрапляли до наших захисників на фронті.

“Працюємо і над тим, щоб ефективність застосування дронів, зокрема FPV, стала вищою на всіх напрямках. Це очевидний пріоритет держави і цілком конкретний спосіб берегти життя наших воїнів”, - наголосив Зеленський.

На цій же нараді, як розповів президент, військові доповіли про ситуацію на фронті, а правоохоронці про ситуацію всередині країни, зокрема, про ліквідацію наслідків жорсткого обстрілу росіянами Херсона. Також Зеленський вислухав доповідь ГУР Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України.

Під час нарад за участю президента упродовж дня було обговорено “дуже важливе”, за його словами, питання “комунікації щодо війни, нашої оборони, загалом фронту”.

“Доступ на фронт журналістів. Зміни підготовлені – інформації про фронт має бути більше. Вдячний усім, хто розуміє важливість цього й допомагає тримати нашу оборону, наші оборонні потреби у фокусі уваги у світі”, - наголосив український лідер.

Читайте провідні новини дня:

Президент Зеленський також провів нараду з міністром стратегічних галузей промисловості.

“Він координує роботу всієї команди, яка займається системою укриттів, їхньої готовності. За грудень хороші результати”, - зазначив глава держави.

Нагадаємо, Україні потрібно протидіяти російським технологіям, щоби подолати проблеми війни. Керівниця Центру підтримки аеророзвідки заявила про необхідність створення інженерної Ставки.

Читайте також: