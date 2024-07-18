Дрони СБУ ударили по базі окупантів на озері Донузлав у Криму: відео

У результаті комбінованої атаки було уражено та виведено з ладу низку ворожих об'єктів.

Морські та повітряні дрони СБУ уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав в окупованому Криму.

У Мережі з’явилося відео завданого удару, виконаного українською спецслужбою спільно з ВМС ЗСУ.

“Минулої ночі окупаційні військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав в Криму. Завдяки дронам СБУ ці навчання стали провалом, бо росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію озера”, - повідомили ТСН.ua джерела в СБУ.

У результаті комбінованої атаки на ворожий об’єкт було уражено та виведено з ладу: штаб з пунктом управління, склад боєприпасів та техніки, електропідстанцію, технічні споруди та вогневі позиції.

“Це - ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати. Бо, як казав голова СБУ Василь Малюк, “смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам”, - повідомило поінформоване джерело в Службі безпеки.

Дрони СБУ ударили по базі окупантів на озері Донузлав у Криму

Нагадаємо, раніше росіяни заявили про атаку безпілотниками на окупований Крим та Брянську область, а також про атаку морськими дронами в Чорному морі.

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