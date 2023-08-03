Дрони українського виробництва будуть найкращими у світі: Данілов пояснив, чому

Олексій Данілов переконаний, що досягнення України у дроновій галузі будуть одними з найкращих у світі, тому що ми маємо бойовий досвід застосування.

Дрони, які виробляються в Україні в рамках власного військово-промислового комплексу, будуть одними з найкращих у світі. Для цього є низка передумов.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у ефірі телемарафону 3 серпня.

"Що стосується нашого виробництва - у нас розгорнута програма по дронах. Наші виробники у великій кількості вже виготовляють різноманітні засоби ураження. Це непрості прилади, що вимагають певної комплектації, й не всі вони виготовляються на території нашої країни. Тут має бути й інженерна думка, і система захисту від РЕБ, та багато інших речей", - розповів Данілов.

Секретар РНБО переконаний, що досягнення України у дроновій галузі "будуть одними з найкращих у світі, тому що ми, безпосередньо, маємо бойовий досвід застосування".

"Ми точно розуміємо, що ми робимо. І наші люди, які займаються цим питанням – суперфахівці... Наші військові кажуть, що краще, що гірше, і вони розуміються у цьому дуже і дуже добре", - додав секретар РНБО.

Данілов також зауважив, що Україна не має заборон на застосування озброєння власного виробництва по території Росії. Водночас щодо цього на західну зброю стоїть табу.

"Яке у нас може бути табу, якщо країна-агресор проти нас розгорнула величезну військову кампанію. Якщо вони вбивають наших дітей майже кожен день - які мають бути табу?" - наголосив секретар РНБО.

Зазначимо, Україна розвиває свої технології щодо виготовлення безпілотників. Зокрема, вдалося розробити унікальний великий ударний коптер, аналогів якого немає у світі. Деталі розповів очільник Державної служби спеціального зв'язку України Юрій Щиголь.

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