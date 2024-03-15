Дрони вдарили по цивільній інфраструктурі на Вінниччині: загинула людина (фото)

Уламки дрона завдали руйнувань.
Цієї ночі російські окупанти атакували безпілотниками Вінницьку область. Росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі. Загинула людина.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"Дві людини врятовано та передано працівникам екстреної медичної допомоги. Тіло однієї людини було деблоковано з-під завалів рятувальниками", - наголосили у повідомленні.
Крім того, в Тульчинській громаді через падіння уламків збитого БпЛА пошкоджено ще один житловий будинок.Внаслідок атаки двоє людей отримали травми. Потерпілих шпиталізували до лікарні.
Наслідки атаки
Нагадаємо, пізно ввечері 14 березня у Вінницькій ОВА повідомили, що ворожий "Шахед" влучив у житловий будинок. Кілька людей було шпиталізовано. Одна людина загинула.