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Дрони вдарили по цивільній інфраструктурі на Вінниччині: загинула людина (фото)

Дрони вдарили по цивільній інфраструктурі на Вінниччині: загинула людина (фото)

Вночі окупанти завдали удар безпілотником по цивільній інфраструктурі Вінниччини. / Фото: ДСНС

Уламки дрона завдали руйнувань.

Цієї ночі російські окупанти атакували безпілотниками Вінницьку область. Росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі. Загинула людина. 

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Дві людини врятовано та передано працівникам екстреної медичної допомоги. Тіло однієї людини було деблоковано з-під завалів рятувальниками", - наголосили у повідомленні. 

Крім того, в Тульчинській громаді через падіння уламків збитого БпЛА пошкоджено ще один житловий будинок.Внаслідок атаки двоє людей отримали травми. Потерпілих шпиталізували до лікарні.

Наслідки атаки 

Постраждалі внаслідок атаки дронів на Вінниччину. / © ДСНС
Постраждалі внаслідок атаки дронів на Вінниччину. / Фото: ДСНС
Цієї носі російські окупанти атакували безпілотниками Вінницьку область. / ©
Цієї носі російські окупанти атакували безпілотниками Вінницьку область.

Нагадаємо, пізно ввечері 14 березня у Вінницькій ОВА повідомили, що ворожий "Шахед" влучив у житловий будинок. Кілька людей було шпиталізовано. Одна людина загинула. 

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