Дрони влучили у мʼясокомбінат на Харківщині: кількість загиблих стрімко зросла (фото)

Чоти БпЛА влучили у підприєиство.
Проти ночі суботи, 8 березня, військові армії РФ атакували безпілотниками м'ясокомбінат в Богодухові, що в Харківській області. Кількість загиблих зростає.
Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Загинули троє цивільних чоловіків. Ще семеро людей отримали поранення", - повідомив чиновник.
Зазначається, що внаслідок влучання чотирьох БпЛА типу "Шахед" на території мʼясокомбінату виникла пожежа, а також пошкоджено виробничі цехи і гаражі.
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Нагадаємо, 8 березня російські окупанти вдарили по цивільному підприємстві на Харківщині. Спочатку було відомо, що загинула щонайменше одна людина.