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Дрони влучили у мʼясокомбінат на Харківщині: кількість загиблих стрімко зросла (фото)

Дрони влучили у мʼясокомбінат на Харківщині: кількість загиблих стрімко зросла (фото)

РФ атакувала дронами Богодухів. / Фото: Олег Синєгубов

Чоти БпЛА влучили у підприєиство.

Проти ночі суботи, 8 березня, військові армії РФ атакували безпілотниками м'ясокомбінат в Богодухові, що в Харківській області. Кількість загиблих зростає.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Загинули троє цивільних чоловіків. Ще семеро людей отримали поранення", - повідомив чиновник. 

Зазначається, що внаслідок влучання чотирьох БпЛА типу "Шахед" на території мʼясокомбінату виникла пожежа, а також пошкоджено виробничі цехи і гаражі. 

ФОТО

РФ атакувала дронами Богодухів. / © Олег Синєгубов
РФ атакувала дронами Богодухів. / Фото: Олег Синєгубов
РФ атакувала дронами Богодухів. / © Олег Синєгубов
РФ атакувала дронами Богодухів. / Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, 8 березня російські окупанти вдарили по цивільному підприємстві на Харківщині. Спочатку було відомо, що загинула щонайменше одна людина. 

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